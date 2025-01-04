Горіх як олень

Пролетіли над дахами гуси. А збоку океану
проторохтів гелікоптер. Насувалися снігові хмари,
дужчав вітер. Я приготував лопату і сперся
на держак, визираючи ще один гусиний ключ,
якого так і не побачив. Чув, але не бачив.
Мабуть, горіх їх бачив, бо високий.
У комп’ютері назбиралося листів, на які
не відповідав протягом тижня, тому, ввійшовши
у дім, хухав на змерзлі пальці,
а тоді – читав жирні лінії електронної пошти.
Забув запитати в горіха про гусей:
куди вони подалися? Він же точно їх бачив.
А може й не скаже, бо хто я йому?
Влітку сиджу під його дірявою тінню.
Восени нарікаю на черепицю його листя.
Взимку, а що взимку? Ну, випитую про гусей,
про тривожний шурхіт океану і про мовчазне
співіснування поруч з будинком.
Горіх часто зазирає у моє вікно на другому
поверсі та, навіть, нагинається до вікон пивниці.
Зі стовбура – у протилежні сторони розходяться
грубі гілки, наче роги оленя-самця.
Я кажу йому, що він олень, бо розчищає
навислі снігові хмари, рогами, наче граблями.
«Я горіх, – відповідає, – що за дурні порівняння».
Він ображатиметься до наступного ранку
аж поки сніг не поселиться на його гілках
і зробить його білим точно, як моя голова.
Він гоноруватиметься в тому кожусі:
«Щоби одягнутися в такий кожух, –
скаже, – треба цілу ніч стояти під снігом,
а тобі – не під силу». Я почую його хвастощі,
коли знову відкидатиму сніг й мене трохи
притрусить, але в кожусі буде він – горіх,
а на мені – хіба що жупан та й то поношений.
«Так проминає життя, – подумаю, – разом із
зимою». «Ти об чім печалишся? – запитає горіх, –
тримай мого кожуха», – і струсне усім своїм
оленячим тілом на мене густу пелену снігу.
Струсне – і заліпить мені очі та уста,
перекладе свій тягар на мої рамена,
притрусить стежку, яку я щойно прогорнув.
Змокріють мої водовідпірні кросівки,
змокріє болонієва куртка і плетені рукавиці,
посідаються вуста. Беру знову лопату
і знову відкидаю сніг, відчуваючи
що й за шию нападало. А горіх
вже перетворився на оркестру, бо океанічні вітри,
зачіпляючись за його гілля – оленячі роги –
грають і на цитрі, і на бандурі.
«Відписуй свої листи, – летить мені в спину,– сніг
падатиме цілу ніч. Не парся, не прогорнеш.
А гуси, яких ти виглядав, ще летять,
бо чути пружний посвист крил, довірся мені».
«Не чути» – кажу. «Це тобі не чути, а вони
летять. Підійди ближче і почуєш».
Я відклав лопату і підійшов до стовбура –
погладив його як оленя. Зима ще довга –
за зиму ми з горіхом неоднораз
посваримося. І чому йому
шкодить, що він
олень?
04.01.2025