Майк Джонсон зміг зберегти посаду спікера Палати представників.

За його переобрання після бурхливих суперечок проголосувала мінімально необхідна кількість конґресменів.

Республіканця Майка Джонсона переобрано на посаді спікера Палати представників Конґресу Сполучених Штатів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За нього проголосували 218 конґресменів з 434. Це мінімально необхідна для обрання більшість. Обрання спікера було першочерговим завданням нового Конґресу, який уперше зібрався у п’ятницю, третього січня.

Раніше американські ЗМІ висловлювали припущення, що пан Джонсон може втратити свою посаду, оскільки багато однопартійців були незадоволені його роботою. І лише підтримка президента-електа США Дональда Трампа дозволила Джонсону зберігати посаду. Відомо, що група конґресменів-республіканців переконувала Трампа не підтримувати Джонсона. «Спікер Майк Джонсон — хороша, працьовита, релігійна людина. Він зробить правильно, і ми продовжимо перемагати. Майк має мою повну і тотальну підтримку», — відповів на це Трамп.



Але навіть попри підтримку Трампа позитивних результатів голосування вдалося досягнути щойно в другому турі. В першому турі двоє конґресменів-республіканців – Ральф Норман (Ralph Norman) та Кіт Селф (Keith Self) – проголосували не за Джонсона. Однак за підсумками нетривалих закритих консультацій вони змінили свою позицію, підтримавши зрештою кандидатуру чинного спікера. А ще шестеро республіканців спочатку взагалі відмовлялися голосувати.

Обрання спікера стало першою перевіркою здатності Республіканської партії триматися разом, просуваючи програму Трампа щодо зниження податків і контролю за кордоном. Це також перевірило вплив Трампа на Капітолійському пагорбі, де група республіканців виявили готовність кинути йому виклик. Республіканці контролюють Палату представників надзвичайно хиткою більшістю 219 до 215.

Нагадаємо, що Майк Джонсон вперше став спікером Палати представників 25 жовтня 2023 року.