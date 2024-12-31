Єврокомісія заявила про готовність ЄУ до зупинки транзиту газу через Україну.

Євроунія підготувала маршрути альтернативних поставок газу.

Речниця Європейської Комісія Анна-Кайса Ітконен (Anna-Kaisa Itkonen) заявила про готовність держав-членів Євроунії до припинення постачання російського газу через територію України, незважаючи на побоювання з боку деяких країн, зокрема, Словаччини. Про це повідомило словацьке видання Pravda.

«Припинення постачання з першого січня було очікуваною ситуацією, Європейська Унія підготувалася <...> Наслідки... матимуть обмежений характер для безпеки постачання ЄУ»,— запевнила речниця Єврокомісії.

Пані Ітконен зазначила, що у Євроунії більше року працювали над підготовкою до такого сценарію та готували маршрути альтернативних поставок для зацікавлених держав. Вона зазначила, що європейська газова інфраструктура є досить гнучкою для доставки газу до Центральної та Східної Європи не з Росії. «З 2022 року цю інфраструктуру посилили за рахунок нових потужностей для імпорту ЗПГ, що допоможе підвищити безпеку енергопостачання», – пояснила пані Ітконен

Нагадаємо, що 31 грудня закінчується контракт між «Газпромом» і «Нафтогазом України» про транзит російського газу через Україну. Президент України Володимир Зеленський і прем'єрміністр Денис Шмигаль підтвердили відмову Києва від пролонґації контракту.