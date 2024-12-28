У Росії заборонили дзвінки на мобільні та стаціонарні телефони через інтернет.

Таким чином російська влада намагається боротися з підпалами, спровокованими телефонними дзвінками.

Уряд Росії заборонив здійснювати дзвінки через інтернет на мобільні та стаціонарні телефони. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. З переліку ліцензій на надання послуг зв'язку виключили ліцензію на передачу інтернет-даних із накладенням голосової інформації.

Представники кабінету міністрів РФ пояснили заборону боротьбою з телефонними шахраями, які «найчастіше користувалися такими технологіями, оскільки це дозволяло замінювати номери».

«Тепер цей вид телефонного шахрайства буде серйозно обмежений, оскільки буде виключена можливість приєднання мереж передачі даних до телефонних мереж зв'язку», – йдеться у повідомленні уряду.

В уряді підкреслили, що це рішення «не позначиться на звичайних користувачах телефонного зв'язку».

«Люди, які користуються голосовим зв'язком у месенджерах, використовують спеціальні програми, які забезпечують спілкування через інтернет, без виходу на мережу стаціонарного та мобільного телефонного зв'язку», – пояснили в кабміні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни неодноразово підпалювали військкомати, банки та адміністративні будівлі, піддавшись на вмовляння осіб, які до них телефонували. Здебільшого схема виглядала таким чином: телефонні співрозмовники «розводили» довірливих росіян на гроші, а потім обіцяли повернути кошти в обмін на підпал вказаних об’єктів. За версією ФСБ Росії, «телефонні шахраї» переважно працюють з території України.