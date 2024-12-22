Прем'єр Словаччини Фіцо провів у Москві переговори з Путіним.

Тема розмов, найімовірніше, – експорт російського газу до Словаччини.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув у неділю, 22 грудня, з робочим візитом до Москви. Там він провів перемовини з російським диктатором Путіним. Про це повідомило словацьке видання Nový Čas.

Фіцо став третім представником країни Європейської Унії, який відвідує Москву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше Москву також відвідали канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Візит Фіцо не був офіційно анонсований ні російською, ні словацькою владами. Попередньо про нього повідомив президент Сербії Олександр Вучич в інтерв'ю сербському телеканалу Happy. «Наскільки я знаю з неофіційних джерел – і навіть якщо я скажу неофіційно, це означає, що інформація відносно правдива – Роберт Фіцо поїде до Путіна як лідер країни Європейської Унії. Мені не потрібно казати вам, яку реакцію це викличе з боку інших лідерів ЄУ», – сказав Вучич у згаданому інтерв'ю.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков в інтерв'ю програмі «Москва. Кремль. Путин» зазначив, що у Кремлі йдуть переговори Путіна та Фіцо, зустріч проходить у форматі «віч-на-віч». За його словами, візит був запланований кілька днів тому.

Про тему перемовин наразі ніхто офіційно не повідомляв. З неофіційних джерел відомо, що головною темою перемовин є експорт російського газу до Словаччини і проблеми, які можуть виникнути після того, як Україна припинить транзит російського газу своєю територією. Довгостроковий транзитний контракт «Газпрому» з «Нафтогазом України» спливає цього року. Президент України неодноразово заявляв, що Україна не має наміру його пролонгувати.

Нагадаємо, що на передодні в Брюсселі на марґінесі саміту Європейської Унії між Зеленським і Фіцо відбулася доволі гостра розмова. Фіцо заявив про своє небажання сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України. Український лідер розкритикував Словаччину за те, що та закликає продовжити угоду про транзит під час повномасштабної агресії РФ проти України та обґрунтовує це небажанням втрачати кошти. «Трохи соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей», – зазначив Зеленський. Фіцо заявив журналістам, що Зеленський нібито робив йому «абсурдні» пропозиції за зачиненими дверима та заявив, що Україна «бере на себе сміливість завдавати шкоди економіці члена ЄУ». Він також звинуватив Зеленського, що той пропонував йому хабара 500 млн євро за згоду проголосувати за членство України в НАТО.