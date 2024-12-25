Добре слово і щось важке

Усик пояснив Ф’юрі його місце на рингу, Зеленський дав нове визначення для Путіна. Боксер зробив свою роботу ефективно і ефектно, президент поки що тільки ефектно.

Оказіоналізм тижня

Кричалка харківських футбольних фанів в якій була дана одна з дефініцій президента РФ стала популярною у всьому нормальному світі. Для тих, хто вважає, що словосполучення, яке відоме від Торонто до Веллінгтона вже трохи застаріло, Володимир Зеленський запропонував свою версію.

Путіну в черговий раз забаглося мірятися ракетами і під час «прямої лінії» найвідоміший військовий злочинець планети запропонував: «Проведемо такий експеримент, таку технологічну дуель та подивимося, що вийде. Цікаво». То, що пацієнт «йобну..ий» дуже давно вже сказав небіжчик Борис Нємцов, тепер президент України розширив характеристику. «Люди гинуть, а він думає, що це «цікаво»... Довбойоб», - написав Зеленський в соціальній мережі.

Зазвичай в РФ на резонансні висловлювання в свій бік реагують багатослівно і агресивно, пропагандисти вправляються в чорноротості, офіційний паяц Мєдвєдєв слиною і жовчю заливає комп’ютер, але цього разу російські балакучі голови позапихали язики нижче спини.

Поки світ звикав до того що Путін не тільки «х..йло» а й «довб..йоб», Інститут вивчення війни (ISW) оприлюднив звіт, де згадувалося, що президент РФ звинуватив Україну і Захід у тому, що вони «ввели в оману» Росію і не виконали Мінські угоди, і це дало Заходу час підготувати Україну до майбутніх «військових дій» проти Росії.

Діагноз Путіну вже поставили, тепер треба чекати вердикту суду. Доцільно провести процес в Білорусі, там ще смертну кару не скасували.

Сусіди тижня

Прем’єр-міністр Польщі під час зустрічі з президентом України в Львові почав псувати настрій заявою про те, що Україна і надалі може розраховувати на підтримку Польщі, але зі зброєю допомагатиме дуже акуратно. «Ми не можемо дати все. Ми в певному сенсі також є прифронтовою державою. Польща дедалі частіше стає об'єктом диверсій, саботажу, гібридних дій, спрямованих безпосередньо проти наших громадян, нашої держави», - заявив Дональд Туск.

Згодом стали відомі результати опитування Польського центру дослідження громадської думки зідно якому 55% респондентів підтримали думку, що для припинення війни Україна має пожертвувати територією. У вересні поточного року обмін територій на мир підтримувало 39% опитуваних, а у квітні всього 26%.

І нарешті зовсім зле вийшло з польським міністром оборони. Владислав Косіняк-Камиш побачив червоно-чорні прапори Української повстанської армії на польському бронетранспортері Rosomak. «Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися», - зробив висновок шеф військового відомства сусідів.

До дуже гучного скандалу не дійшло, але посол України в Польщі Василь Боднар мусів заспокоювати: «Насправді, коли ви зіткнетеся з практичною площиною: з нашими та польськими волонтерськими організаціями, або поговоріть з військовими, зокрема й польськими, або поговоріть з органами влади, ви відчуєте, що рівень підтримки України не впав, бо війна триває, і загроза для України - це загроза для Польщі».

Заспокоєння вийшло таке собі, а якомусь польському чиновнику в майбутньому може не сподобатися тризуб, бо і його УПА шанували або фермери десь з Холму чи Ряшева згадають, що давно не блокували прикордонні переходи з Україною.

«Консерва» тижня

Словацький прем’єр склав достойну конкуренцію своєму угорському колезі в боротьбі за титул «улюблений європейський політик росіян» і завітав у Москву. У столиці РФ Роберт Фіцо потиснув руку місцевому президентові і домовлявся про постачання в Словаччину російського газу. Виправданням Фіцо було: «Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію».

Напередодні візиту у Фіцо була суперечка з Зеленським в ході саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі. Прем’єр вимагав пропускати через територію України газ з Росії, президент сказав, що з нового року такого транзиту не буде, а ми можемо компенсувати 500 мільйонів доларів збитків за рахунок заморожених російських активів, якщо Словаччина погодиться на членство України в НАТО. Фіцо відмовився і поїхав на поклін в Кремль. Там йому пообіцяли газу дати досхочу, доправляти в Словаччину він його зможе хіба що літаками.

Про репутацію Фіцо в порядному товаристві вже дуже давно не говориться, але зараз прем’єр вже відверто вдягся в шати європейської п’ятої колони.

Гроші тижня

В меморандумі до МВФ офіційний Київ похвалився, що після послаблення гривні на 12,2% до кінця липня 2024 року, яке відбулося після запровадження режиму керованої гнучкості курсу у жовтні 2023 року, національна валюта України загалом зберігала стабільність. У листі про наміри міжнародним фінансистам було обіцяно, що курс валют в Україні буде залежати від домінуючих ринкових умов.

В часі оприлюднення меморандуму співпало з отриманням Україною від МВФ шостого траншу за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування, Розмір траншу 1,1 мільярд доларів і прем’єр-міністр відзвітував: «Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету».

У контексті отримання західних грошей важливо те що у вітчизняну попри війну на Заході вірять і допомагати будуть. Принаймні в найближчому майбутньому.