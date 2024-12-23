Папа Франціск закликав до різдвяного перемир’я, передовсім в Україні.

Він також закликав своїх вірян молитися, «щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах».

 

 

Папа Римський Франціск у своїй недільній молитві «Янгол Господній», яку він проводив з каплиці «Дому святої Марти» 22 грудня, закликав до припинення вогню в ці різдвяні дні на всіх фронтах війни. Про це повідомило видання VaticanNews. Передовсім Понтифік згадав «стражденну» Україну, де бомбардування нищать міста й села.

 

«Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді руйнують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі», – закликав Папа Франціск.

 

Глава Ватикану також висловив свій біль, який він відчуває, думаючи про Ґазу. «Така жорстокість, дітей розстрілюють з автоматів, бомбардують школи та лікарні. Скільки жорстокості», –  побивався він.

 

Папа Франціск також висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку. «Я постійно з увагою і занепокоєнням стежу за новинами, що надходять з Мозамбіку, і хочу поновити цьому улюбленому народові моє послання надії, миру і примирення. Молюся, щоб діалог і пошуки спільного блага, підкріплені вірою і доброю волею, взяли гору над недовірою і розбратом», – сказав він.

 

Церемонія недільного благословення відбувалася у приміщенні, а не як зазвичай під відкритим небом. Ватикан пояснив це холодною погодою на вулиці і напруженим тижнем для Франціска.

 

У вівторок, 24 січня, 88-річний Понтифік візьме участь у заходах з нагоди початку оголошеного ним Святого року, а також у службах Святвечора та Різдва у соборі Святого Петра. У четвер він вирушить до головної в'язниці Риму, щоб відкрити Святий рік там.

23.12.2024

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