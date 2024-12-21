Конґрес США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду.

Таким чином країні вдалося уникнути шатдавну уряду напередодні Різдва.

 

 

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів, яку контролює Республіканська партія, проголосувала за ухвалення законопроєкту про тимчасове фінансування роботи уряду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.  Документ підтримали 366 конґресменів, 34 виступили проти. Таким чином країні вдалося уникнути шатдавну уряду напередодні Різдва.

 

Законопроєкт пролонґує державне фінансування федеральних інституцій до 14 березня і включає надання допомоги у разі стихійних лих, а також інші положення. Утім він не передбачає обмеження дії ліміту державного боргу.

 

Рішення було ухвалено за кілька годин до півночі суботи, 21 грудня, за місцевим часом, коли спливав термін попередньої пролонґації. Якби конґресмени не встигли проголосувати до суботи, то країні загрожувало призупиненням фінансування роботи всіх урядових установ.

 

У суботу зранку законопроект схвалив контрольований демократами Сенат. За нього проголосувало 85 сенаторів, проти – 11. Відтак документ надійшов на підпис президентові Джо Байдену. Раніше він запевнив, що підтримує законопроєкт та підпише його.

 

Попередні спроби проголосувати за законопроєкт були зірвані через Дональтда Трмапа, який разом зі своїм соратником, мільярдером Ілоном Маском закликав республіканців не голосувати за законопроєкт поданий чинним урядом. Трамп вимагав внести до законопроєкту пункт про призупинення ліміту держборгу на два роки.

21.12.2024

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