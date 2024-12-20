Словаччина погрожує блокувати санкції Євроунії проти атомної енергетики Росії.

Фіцо також заявив, що блокуватиме збільшення європейської допомоги для України

 

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме евентуальні санкції Європейської Унії, спрямовані проти російської атомної енергетики. Про це повідомляє словацька газета Aktuality.sk. Під час саміту ЄУ, який проходив у Брюсселі в четвер, 19 грудня, Фіцо зазначив, що республіка не допустить обмежень, які можуть загрожувати її ядерній програмі.  

 

«Наші атомні електростанції – станції російського походження, хочемо ми цього чи ні. Співпраця має довгу традицію, і якісь санкції, які могли б поставити під загрозу нашу атомну програму в Словаччині, є неприпустимими», – сказав пан Фіцо на пресконференції за підсумками саміту ЄУ.

 

У Словаччині працюють дві АЕС – «Моховце», розташована на схід від Братислави, і «Богуніце» в західній частині республіки. Вони були зведені за сприяння СРСР і Росії.

 

У Брюсселі в Фіцо виникла також суперечка з президентом України. Прем’єр Словаччини не погодився з Володимиром Зеленським щодо кількох принципових питань, зокрема імпорту російського газу. Зеленський закинув Фіцо, що ганебно, коли хтось бідкається, що втратить прибутки після припинення транзиту російського природного газу через Україну. Він підкреслив, що Україна тим часом втрачає людські життя через гроші, зароблені Росією на продажу цього газу.

 

Фіцо також попередив, що блокуватиме пропозиції щодо збільшення європейської допомоги для України, якщо новий президент США Дональд Трамп зменшить підтримку США. Окрім того, він заявив, що жоден словацький військовик не братиме участі в операції ЄУ в Україні у разі припинення вогню.

20.12.2024

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