Євроунія постановила зберегти активи Росії замороженими до виплати компенсацій Україні.

Тривають дискусії про повну конфіскацію цих коштів на користь України.

Єврпейська Рада на рівні глав держав і урядів країн-членів ЄУ на своєму засіданні у четвер, 19 грудня, в Брюсселі ухвалила юридично зобов'язуюче для всіх країн спільноти рішення, що російські активи залишаться заблокованими в Європі до закінчення бойових дій і виплат всіх необхідних компенсацій Україні. Це рішення може бути переглянуто тільки одноголосною постановою, ухваленою на іншому саміті.

«Сьогодні, понад 1000 днів після початку повномасштабного вторгнення Росії, Європейська Рада знову підтверджує своє рішуче засудження аґресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і підтверджує свою незмінну підтримку незалежності України, суверенітет і територіальну цілісність у її міжнародно визнаних кордонах. Вона також підтверджує непохитний намір Європейської Унії надавати безперервну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно. Росія не повинна перемогти», – йдеться в постанові Євроунії, ухваленій за підсумками саміту. Вона опублікована на офіційному сайті Євроради.

Європейська Рада також закликала «терміново активізувати зусилля, зокрема щодо постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, а також щодо забезпечення необхідної підготовки та обладнання для українських військовиків». «Європейська Рада підкреслює важливість активізації роботи з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з оборонною промисловістю ЄУ. Вона нагадує про важливість реалізації всіх компонентів ініціативи G7 “Надзвичайні кредити для прискорення надходжень до бюджету України” (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine’ – ERA), включно з компонентом військових потреб, і закликає до якнайшвидшої імплементації рішення в рамках Європейського фонду миру. Вона також закликає Євроунію прискорити роботу з посилення Місії ЄУ з надання військової допомоги на підтримку України» – наголошується в документі.

Євроунія протягом останніх місяців передає Україні доходи від заморожених російських державних активів (загалом у Європі заблоковано близько €260 млрд) у вигляді кредитів. Глава європейської дипломатії Кая Каллас, яка вступила на посаду першого грудня, запропонувала відновити дискусії про повну конфіскацію цих коштів для України. Наразі представники країн-членів ЄУ обговорюють юридичні та фінансові наслідки такого рішення.