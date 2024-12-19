У парламенті Абхазії сталася стрілянина.

Одного депутата застрелили, другого – поранили.

Адгур Харазія

У будівлі «парламенту» невизнаної «Республіки Абхазія», яка є складовою частиною Грузії, внаслідок конфлікту трьох депутатів сталася стрілянина. Про це повідомив місцевий Telegram-канал RESPUBLICA. Двох постраждалих парламентарів – Кана Кварчію та Вахтанга Голандзію – шпиталізували. Згодом Голандзія помер від отриманого поранення.

«Бійка сталася за участю депутатів Адгура Харазії, Кана Кварчії та Вахтанга Голандзії. Кілька пострілів здійснив Харазія, поранив Кварчію та Голандзію», – повідомило «Міністерство внутрішніх справ» Абхазії. Стрілянина сталася під час закритої наради.

Депутат Адгур Харазія втік з місця інциденту, повідомив виконувач обов'язків «міністра внутрішніх справ» Абхазії Роберт Кіут. «Поранений у плече Кан Кварчія перебуває у реанімації, але загрози його життю немає», – розповів він. У будівлі парламенту працюють слідчі групи місцевих правоохоронців та прокуратури. Причини конфлікту депутатів наразі не уточнювалися.

Нагадаємо, що місяць тому в Абхазії спалахнули протести між урядом та опозицією через інвестиційну угоду з Росією. Під тиском протестувальників «президент» самопроголошеної «Республіки Абхазія» Аслан Бжанія був змушений подати до демісії.