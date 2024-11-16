«Президент» Абхазії Бжанія утік зі Сухумі.

Рятуючись від протестувальників, він заховався чи то на російській військовій базі, чи то в рідному селі.

 

 

«Президент» самопроголошеної Республіки Абхазія Аслан Бжанія утік зі Сухумі після того, як опозиційні протестувальники висунули вимоги до чинного окупаційного уряду подати до демісії. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Республіка».

 

У п’ятницю ввечері, 15 листопада, протестувальники, які взяли штурмом парламент і офіс президента оголосили Бжанії ультиматум й дали годину на роздуми. «Якщо він не подасть у відставку, то ви знаєте, що ми робитимемо. Ми підемо туди, де він перебуває», – заявив один із лідерів опозиції, голова Комітету захисту суверенітету Абхазії Леван Мікаа.

 

Пізніше з'ясувалося, що Бжанія виїхав з міста. Згідно зі заявою його прес-служби, вночі він прибув до рідного села Тамиша за 40 кілометрів від Сухумі. За інформацією опозиції, є велика ймовірність, що зараз Бжанія вже переховується на території російської військової частини.

 

«Якщо президент не вийде на зв'язок зранку, то [...] парламент має своїм кворумом вирішити питання зречення», – заявив Мікаа.

 

Нагадаємо, що протести в Абхазії розпочалися ще 11 листопада, опозиція виступила проти інвестиційної угоди із Росією. У п’ятницю, 15 листопада, тисячі людей вийшли на мітинг до адміністративного комплексу. Абхазька влада розглядає угоду як стимул для місцевої економіки. Опозиція вважає її «прямим здаванням інтересів» самопроголошеної республіки. При цьому лідери опозиції неодноразово наголошували, що протести спрямовані виключно проти політики Бжанії, а не проти Росії, яку вони назвали «стратегічним партнером» та «єдиним гарантом безпеки». Протестувальники розмахували російським прапором і скандували «Росія!», щоб не дати підстав звинуватити їх в антиросійських настроях.

16.11.2024

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