Росія планує створити базу ВМФ в окупованій Абхазії.

Росія вивела більшу частину кораблів з окупованого Севастополя через перманентні українські атаки.

 

 

Росія планує розмістити в Очамчирському районі окупованої грузинської Абхазії пункт постійного базування військово-морського флоту РФ. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge з покликом на слова лідера невизнаної «республіки Абхазія» Аслана Бжанії, який напередодні зустрічався в Москві з президентом Росії Путіним.

 

«У день нашого свята до нас зайшов малий ракетний корабель ("Циклон", – ред.), ми піднялися на облавок – дуже сучасне судно з серйозними бойовими можливостями. Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту РФ», – заявив Бжанія в інтерв’ю російській газеті «Известия».

 

За його словами, це спрямоване на підвищення рівня обороноздатності Росії й Абхазії. «Така взаємодія буде продовжена, тому що це забезпечення корінних інтересів і Абхазії, і Росії, а безпека понад усе. Є й речі, про які я не можу говорити», – заявив в інтерв'ю Бжанія.

 

Грузинська влада поки не дала офіційних коментарів на цю тему. У Кремлі теж відмовилися підтверджувати інформацію щодо планів будівництва постійного пункту базування російського флоту в Абхазії.

 

Як зазначили експерти в коментарі для інформаційної аґенції Reuters, новина про російську базу в Очамчирі (там розташовувалась військово-морська база за часів СРСР) може вказувати на те, що Росія шукає альтернативу Севастополю, а також розширює свою військову присутність уздовж узбережжя Чорного моря у бік Туреччини. Напередодні Росія вивела більшу частину Чорноморського флоту зі своєї основної бази в окупованому Севастополі через перманентні українські атаки.

05.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
588-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 43 бойові зіткнення.
04.10.23 | | Україна
Інституційна спроможність під час і після війни
Михайло САВЧИН
SWOT-перегляд Конституції вказує на незбалансованість владних відносин по двох лініях: летаргія парламентського контролю та спорадичність гарантій незалежності судів
03.10.23 | | Україна
587-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.
03.10.23 | | Україна
«Буває, іноді старий...»
Андрій Содомора
Про радість, а не про перелітну втіху: тішимося не раз чимось випадковим, несподіваним, навіть тим, що не мало б нас тішити. Радість же, справжня радість, – «річ поважна»
02.10.23 | | Дискурси
Адаптація до нового
Юрко ТИМЧУК
Поступово звикаємо до нового календаря і взнаємо, що таке шатдавн і Фіцо. Коли карта ляже, то і до НАТО з ЄС притремося.
02.10.23 | | Україна
30-й Lviv BookForum готує для відвідувачів 150 заходів!
Львівський міжнародний літературний фестиваль BookForum розпочнеться урочистим відкриттям 4 жовтня, а сам фестиваль триватиме від 5 до 8 жовтня, пропонуючи зустрічі з видавцями, українськими та чужоземними письменниками, інтелектуалами, журналістами та істориками.
02.10.23 | | Штука
Злочин залишається злочином
Мирослав Чех
Єврейські жінки, діти, старші особи та й чоловіки гинули не тому, що були «комуністичними агентами», а тому, що були євреями.
02.10.23 | | Галичина
586-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.
02.10.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.