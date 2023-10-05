Росія планує створити базу ВМФ в окупованій Абхазії.

Росія вивела більшу частину кораблів з окупованого Севастополя через перманентні українські атаки.

Росія планує розмістити в Очамчирському районі окупованої грузинської Абхазії пункт постійного базування військово-морського флоту РФ. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge з покликом на слова лідера невизнаної «республіки Абхазія» Аслана Бжанії, який напередодні зустрічався в Москві з президентом Росії Путіним.





«У день нашого свята до нас зайшов малий ракетний корабель ("Циклон", – ред.), ми піднялися на облавок – дуже сучасне судно з серйозними бойовими можливостями. Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту РФ», – заявив Бжанія в інтерв’ю російській газеті «Известия».

За його словами, це спрямоване на підвищення рівня обороноздатності Росії й Абхазії. «Така взаємодія буде продовжена, тому що це забезпечення корінних інтересів і Абхазії, і Росії, а безпека понад усе. Є й речі, про які я не можу говорити», – заявив в інтерв'ю Бжанія.

Грузинська влада поки не дала офіційних коментарів на цю тему. У Кремлі теж відмовилися підтверджувати інформацію щодо планів будівництва постійного пункту базування російського флоту в Абхазії.

Як зазначили експерти в коментарі для інформаційної аґенції Reuters, новина про російську базу в Очамчирі (там розташовувалась військово-морська база за часів СРСР) може вказувати на те, що Росія шукає альтернативу Севастополю, а також розширює свою військову присутність уздовж узбережжя Чорного моря у бік Туреччини. Напередодні Росія вивела більшу частину Чорноморського флоту зі своєї основної бази в окупованому Севастополі через перманентні українські атаки.