Протестувальники в Сухумі протаранили ворота офісу «президента» і прорвались до парламенту.

Вони виступають проти ратифікації інвестиційної угоди з Росією і за відставку чинного окупаційного уряду.

Учасники акції протесту опозиції в тимчасово окупованій грузинській провінції Абхазії протаранили вантажівкою ворота на території адміністрації так званого «президента» самопроголошеної республіки. Про це повідомляє Telegram-канал «Республика».

Раніше протестувальники прорвалися до будівлі парламенту республіки. До них на перемовини вийшли міністр внутрішніх справ Абхазії Роберт Кіут та начальник Служби державної безпеки Дмитро Дбар. Останній пообіцяв опозиції передати її вимоги до «президента».

Будівля парламенту та адміністрації президента Абхазії входять до одного комплексу будівель, огороджених воротами. Протестувальники знесли ворота, що оточують територію урядових будівель, з обох боків.

Окупаційна абхазька влада стверджує, що деякі протестувальники принесли із собою зброю. «Мабуть, опозиція готова застосувати зброю проти представників правоохоронних органів Республіки Абхазія», – йдеться у повідомленні прес-служби «президента республіки».

В Абхазії тривають протести на тлі розгляду питання ратифікації інвестиційної угоди з Росією. Абхазька влада розглядає угоду як стимул для місцевої економіки, опозиція вважає її «прямою здачею інтересів» республіки і виступає проти підписання документа. Раніше депутати парламенту Абхазії на невизначений термін відклали засідання, на якому має бути розглянута угода з Росією. Лідер опозиції Адгур Ардзінба заявив, що протестувальники вимагали провести засідання негайно та відхилити на ньому ратифікаційний документ. Тепер же протестувальники вимагають відставки всієї чинної окупаційної влади.