Грузія хоче скористатися поразкою Росії для деокупації своїх територій.

Президентка Грузії заявила, що цю війну не можна завершити без відходу Росії з усіх окупованих теренів.

 

 

До майбутнього мирного договору, який буде укладено за підсумками війни в Україні, необхідно включити пункт про виведення російських сил з Абхазії та Південної Осетії. З такою ідеєю виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, як повідомляє грузинський інформаційний портал APSNY.

 

«Росія має знати, де проходять її кордони. Питання Грузії також мають бути враховані, і ніхто не повинен думати, що ця війна може закінчитися без відступу Росії з усіх окупованих територій», – зазначила Зурабішвілі в інтерв'ю виданню Bloomberg.

 

Заклик Зурабішвілі до відновлення реґіонального порядку залежить від рішучої поразки президента Росії Путіна в Україні, і цей момент, за її словами, швидко наближається. «Росія вже практично програла битву, якщо не повністю війну», – сказала вона.

 

Не зажадавши від Москви повного виведення військ у рамках умов капітуляції, «західний світ зробить ще одну велику помилку – таку ж велику, як у 2008-му та 2014 роках», впевнена президентка Грузії.

 

Bloomberg зазначає, що критика Зурабішвілі на адресу Росії призвела до її суперечок з урядом Грузії, який намагається не дратувати Путіна. Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, засудивши невиправдану аґресію Москви, не долучився до санкцій проти Росії і відмовився надати військову допомогу Україні. Він звинуватив опонентів у спробі «відкрити другий фронт у Грузії».

01.02.2023

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