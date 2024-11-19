Окупаційне керівництво Абхазії подало до демісії.

Це відбулося на тлі протестів опозиції проти інвестиційної угоди із Росією.

Аслан Бжанія

«Президент» самопроголошеної «Республіки Абхазія», яка є невід’ємною частиною Грузії, Аслан Бжанія та «прем'єрміністр» Олександр Анкваб подали до демісії. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Республика» з покликом на угоду, підписану в ході перемовин представників влади та опозиції. Раніше про це заявив один із лідерів опозиції Адґур Ардзінба, який брав участь у переговорах.

До наступних виборів «президента» тимчасово його обов'язки виконуватиме чинний «віце-президент» Бадра Ґунба. Виконувачем обов'язків «прем'єрміністра» стане Валерій Бґанба, який обіймав цю посаду до Анкваба — у 2018—2020 роках. Решта членів «кабінету міністрів» наразі залишаться на своїх посадах до обрання нового «президента».

Відповідно до домовленостей між владою а опозицією протестувальники мають залишити захоплений ними комплекс урядових будівель. В іншому випадку Аслан Бжанія погрожує відкликати свою заяву про відставку.

Угода була підписана у будівлі «міністерства оборони» Абхазії у Сухумі, де раніше у форматі «три на три» проходили консультації сторін. Підписи під документом поставили пан Ґунба, «спікер» місцевого «парламенту» («Народних зборів») Лаша Ашуба, очільник «Державного митного комітету» Отар Хеція, голова громадської організації «Абхазький народний рух» Адґур Ардзінба, депутат «парламенту» Кан Кварчія та голова «Комітету зі захисту суверенітету Абхазії» Леван Міка.

Масові протести в республіці розпочалися 15 листопада на тлі ухвалення депутатами парламенту проєкту про ратифікацію інвестиційної угоди з Росією. Опозиція вважає, що ратифікація документа негативно вплине на середній та малий бізнес у республіці та дасть змогу російським бізнесменам будувати туристичні об'єкти. Протестувальники, зокрема, вимагали відставки президента та створення тимчасового уряду.

Нагадаємо, що протести в Абхазії розпочалися ще 11 листопада, опозиція виступила проти інвестиційної угоди із Росією. У п’ятницю, 15 листопада, тисячі людей вийшли на мітинг до адміністративного комплексу і взяли його штурмом. Абхазька влада розглядає угоду як стимул для місцевої економіки. Опозиція вважає її «прямим здаванням інтересів» самопроголошеної республіки. Опозиція переконана, що ратифікація документа негативно вплине на середній та малий бізнес у республіці та дасть змогу російським бізнесменам будувати туристичні об'єкти. При цьому лідери опозиції неодноразово наголошували, що протести спрямовані виключно проти політики Бжанії, а не проти Росії, яку вони назвали «стратегічним партнером» та «єдиним гарантом безпеки».