Трамп закликав республіканців відхилити законопроєкт про тимчасове фінансування уряду.

Якщо документ не буде вчасно ухвалений, то існує ризик часткового призупинення роботи державних установ.

 

 

Президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу, 18 грудня, закликав законодавців відхилити тимчасовий законопроєкт про фінансування уряду. Про це повідомило радіо Voice of America. Документ мав би бути ухвалений не пізніше п'ятниці, інакше існує ризик часткового призупинення роботи державних установ.

 

Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс закликали Конґрес ухвалити інший тимчасовий законопроєкт про витрати замість підготованого адміністрацією чинного президента Джо Байдена. Венс назвав урядовий законопроєкт «подарунками для демократів».

 

Відхилення урядового законопроєкту може ускладнити зусилля щодо запобігання урядовому шатдавну. Це, своєю чергою, може порушити роботу різних федеральних служб – від повітряного сполучення до правоохоронних органів – лише за кілька днів до Різдва. Якщо Конґрес не ухвалить законопроєкт до ранку суботи, то свою роботу призупинять, зокрема, такі федеральні відомства, як Пентаґон і NASA, які співпрацюють із компаніями Ілона Маска. Щось подібне трапилося в грудні 2018 року і тривало до початку 2019 року, під час першого президентського терміну Трампа.

 

Конґресмени-демократи заявили, що заклик Трампа – це «ознака прийдешнього хаосу». «Республіканцям у Палаті представників наказано заблокувати уряд і нашкодити працюючим американцям, яких вони нібито підтримують. Ви порушуєте двопартійну угоду – ви несете відповідальність за наслідки», – написав лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс (Hakeem Jeffries) у соціальних мережах.

 

У Білому домі також розкритикували ініціативу Трампа і Венса. «Республіканці повинні припинити бавитися в політику з цією двопартійною угодою, інакше вони зашкодять працелюбним американцям і створять нестабільність по всій країні. Обраний президент Трамп та обраний віцепрезидент Венс наказали республіканцям закрити уряд, і вони погрожують зробити саме це, підриваючи при цьому відновлення громад після стихійних лих, фермерів та власників ранчо, а також громадські медичні центри. Провокація руйнівного припинення роботи уряду завдасть шкоди родинам, які збираються зустрітися зі своїми близькими, і поставить під загрозу основні послуги, на які покладаються американці – від ветеранів до одержувачів соціального забезпечення. Угода є угода. Республіканці мають дотриматися свого слова», – ідеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

19.12.2024

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