Запланована поїздка вказує на терміновість, яку президент-елект США надає припиненню війни в Україні.

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлоґ (Keith Kellogg), який має стати спеціальним посланцем новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з врегулювання російсько-української війни, планує відвідати Київ на початку січня 2025 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на два джерела, поінформовані про ці плани.

У рамках підготовки до поїздки пан Келлоґ також має намір провести зустрічі «у європейських столицях», зокрема у Римі та Парижі.

Відвідини Москви наразі не входять у запланований маршрут відвідувань представника американського президента-електа, уточнили джерела аґенції.

Очікується, що увагу на зустрічах буде зосереджено на встановленні фактів від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних перемовинах, повідомили джерела. Тим не менш, запланована поїздка, яка має розпочатися невдовзі після Нового року, ілюструє терміновість, яку президент-елект надає припиненню війни в Україні.

Дональд Трамп раніше неодноразово заявляв про намір завершити конфлікт в Україні якнайшвидше. Пан Келлог є співавтором одного із запропонованих планів врегулювання конфлікту, згідно з яким Київ продовжить отримувати озброєння лише за умови згоди розпочати перемовини, на час яких у Вашінґтоні передбачають тимчасове припинення вогню.

Колишні співробітники розвідки та національної безпеки США в коментарі для Reuters висловили сумнів, що вдасть швидко досягнути мирної угоди. Передовсім тому, що диктатор Росії Володимир Путін наразі не бажає сідати за стіл переговорів, принаймні на умовах, прийнятних для Києва.