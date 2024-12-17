Як карта ляже

До традиційних проблем додалася вже майже забута тема – вибори. Значить, весна з її загостреннями вже ближче. Огляд подій тижня в Україні.

Миротворці тижня

Кожен поважний (або такий, що вважає себе поважним) європейський чи американський політик вже виступив зі спічем стосовно можливості/доцільності перебування збройних сил його рідної країни на території України. Одні з цього приводу говорять «наших військ там не буде ніколи, але…», інші заявляють «наші солдати готові боронити союзників хоч завтра, але…»

Мусять час від часу щось озвучувати на цю тему й вітчизняні персонажі, які мають стосунок до політики. Цього разу така доля випала віцепрем'єрці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній. В інтерв'ю Politico вона повідомила: «Україна готова говорити про все, що працює». Можливо, керуючись такою ідею, чиновниця говорила і про можливість зменшення мобілізаційного віку для громадян України, і про необхідність побудови нових тюрем – тепер черга дійшла до миротворців з-за кордону.

А тим часом росіяни використали тему «легіонерів» для просування чергової ІПСО. Автори операції завалили мережу «абсолютно достовірними даними» про те, що поляки перші введуть свої війська, аби відчикрижити західні області України. Деза експлуатувалась так жваво, що голова польського Бюро національної безпеки Яцек Севара мусив пояснювати – Польща зараз не відправлятиме своїх вояків на допомогу українцям, аби «не сприяти російському наративу про нібито намір Варшави захопити захід України».

Про закордонний контингент говоритимуть ще багато, а пасувало б згадати мудрі слова, сказані з цього приводу колишнім міністром оборони США Робертом Гейтсом ще в травні: «Мене непокоїть, що наш уряд забагато говорить, як і інші деякі уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти це робиш».

Релікт тижня

Відео з Юрієм Бойком можна було б спустити на гальмах і дерти лаха з представника тупикової гілки розвитку української політики, порівнювати голову депутатської групи «Платформа за життя і мир» з гальванізованим зомбі чи врешті звести колишнього лідера партії «Опозиційна платформа – За життя» з досі чинним вождем Радикальної партії. Сам Ляшко мав би образитися, коли «регіонал» (вони колишніми не бувають) негарно висловлювався про радикалів і викликав би Бойка на дуель на м’ясорубках, як то пропонували російськомовні автори. І найпростіший варіант пояснення того, чому таке відео з’явилося – Юрій Анатолійович програв в карти «на бажання», у суперника було специфічне почуття гумору, тому невдаха й мав виставити себе на посміховисько.

Але часи зараз не для лахання, тому все пішло серйозним шляхом. Найпопулярніша версія у політичних оглядачів – Бойко зачув запах виборів і рефлекторно дав своєму електорату сигнал, що про тих, кого муляє перейменування вулиці Стєпана Разіна і демонтований бюст Надєжди Крупской, не забули. Чогось притомного своїм відданим до втрати здорового глузду симпатикам команда Бойка не запропонує, але організувати ритуальні танці з бубнами довкола «вєлікого і могучєго язика», «памяті прєдков» і «самого вкусного пломбіра» вони завжди готові. Тепер треба дочекатися виборів.

Зерно тижня

У 2022 році Сирія офіційно визнала ЛНР-ДНР – і дипломатичні стосунки між Києвом і Дамаском припинилися. Через два роки сирійці поміняли владу, яка не мінялася десь з пів століття, і зіткнулися, крім всіх інших клопотів, з проблемою потенційного голоду.

Продукти харчування до Сирії надходили, зокрема, з РФ. Тепер росіяни непокояться, як зберегти свої військові бази у Хмеймімі й Тартусі, а як виживатимуть колишні союзники – то особистий клопіт колишніх союзників.

Рятувати цивільних у країні, де громадянська війна триває з початку минулого десятиліття, буде Україна. Розв'язувати проблему на глобальному рівні взявся президент. «Зараз ми можемо допомогти сирійцям українською пшеницею, борошном, нашою олією – нашими продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки. Координуємося з партнерами та сирійською стороною – вирішуємо щодо логістики», – повідомив Зеленський і визнав, що наша держава в сирійській історії має власний інтерес: «Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир».

Цікаво буде спостерігати за російською реакцією щодо української допомоги сирійцям. Українських інструкторів у шеренгах тамтешніх повстанців пропагандисти з-під Кремля вже знаходили, тепер їм просто необхідно напорпати в збіжжі, яке прийде з Одеси, «брудну» бомбу з візиткою Яроша.

Фінанси тижня

Термін «меморандум» після Будапештського меморандуму ні з чим позитивним в українців не асоціюється. Тому ініціативу двох банківських асоціацій і чотирьох банків прості платники податків сприйняли насторожено. Про нововведення від НАБУ, АУБ, ПриватБанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Банку Універсал голова Нацбанку Андрій Пишний написав у соцмережі: «Ініціатива банків – ніщо інше, як упорядкування всіх процесів та підходів, які вже існують, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності. Сьогодні це і ухилення від сплати податків, що вимірюється мільярдами гривень, які рухаються повз державний бюджет. Це фінансування терористичної та диверсійної діяльності, коли через "дроп-центри" росія оплачує підпали та вибухи в наших містах. Це загалом обслуговування тіньової економіки, яка позбавляє Україну величезного ресурсу, потрібного для оборони країни».

Тепер будь-яке нововведення дуже доцільно прив’язувати до оборони країни, навіть якщо це ліміти на перекази «з картки на картку». Нові обмеження стосуватимуться як закордонних переказів, так і тих, що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів. Їх запроваджуватимуть у два етапи: з 1 січня 2025 року – ліміт до 150 000 грн на місяць; з 1 червня 2025 року — 100 000 грн на місяць. Банкіри кажуть, що нововведення, крім підвищення обороноздатності, відповідає вимогам європейського законодавства.

Як ліміти допоможуть боротися зі схемами, коли через «дропа» (малозабезпечена особа, яка за певну вигоду передає доступ до реквізитів своїх банківських рахунків стороннім особам) переганялися сотні тисяч гривень, покаже час. А чуйка вже підказує – готівкових операцій стане більше.