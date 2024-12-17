Трамп закликав Зеленського готуватися до завершення війни.

Він також засудив те, що чинна американська адміністрація дозволила Україні бити далекобійними ракетами вглиб Росії.

 

 

У понеділок, 16 грудня, президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп дав свою першу офіційну прес-конференцію після перемоги на виборах п’ятого листопада. Він зібрав журналістів у своєму флоридському маєтку Мар-а-Лаго у Палм-Біч, щоб поділитися планами свого президентства, яке розпочнеться після інавгурації 20 січня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Серед пріоритетних проблем, які новообраний президент має намір розв'язувати, він назвав російсько-українську війну. На думку Трампа, врегулювати цей конфлікт «буде ще складніше, ніж близькосхідний». Він більше не стверджував, що зупинить бойові дії за 24 години, проте сказав, що принаймні має намір просунутися на цьому напрямку, скасувавши «погані рішення» колишньої адміністрації.

 

«Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу, жахливу війну, яка відбувається між Росією та Україною. Ми досягли невеликого поступу, але це складна ситуація», – визнав Дональд Трамп.

 

Водночас американський президент-елект закликав президента України Володимира Зеленського бути готовим до укладання угоди щодо завершення війни. «Йому слід готуватися до укладання угоди», – сказав Трамп. Він пообіцяв «уточнити пізніше», вже після першої зустрічі з представниками Москви та Києва, чи повинна Україна поступитися Росії частиною територій.

 

Трамп також засудив те, що чинна американська адміністрація дозволила Україні бити далекобійними ракетами вглиб території Росії. Він не виключив, що згодом може переглянути це рішення.

17.12.2024

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