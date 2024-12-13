1024-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

279,1% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

113,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

518,2% автомобільної техніки (з них 3,8% за минулий тиждень),

684,1% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

71,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Оборонна промислова база України зросла більш ніж удесятеро з лютого 2022 року, що зумовлено сьогоднішніми військовими потребами країни, однак після завершення війни Україна матиме дуже конкурентоспроможну оборонно-промислову базу в Європі, заявив в. о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма під час виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) в четвер у Вашингтоні:

"Україна матиме одну з найсучасніших і найконкурентоспроможніших оборонно-промислових баз у Європі, здатну відібрати частку світового ринку в Росії та постачати союзникам боєприпаси й обладнання стандарту НАТО".

09:20 Укренерго через ракетну атаку РФ розпорядилася відключати три з шести черг споживачів, на які вони поділені, повідомив генеральний директор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко.

09:10 Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії сьогодні збільшений, повідомили в Укренерго.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, Росія досягла угоди з окремими елементами сирійської опозиції про контроль над російськими військовими базами в Сирії, але залишається незрозумілим, чи гарантує ця угода безпеку російських баз в Сирії в довгостроковій перспективі.

• За повідомленнями, Росія переміщує чотири кораблі з російських портів до Сирії, можливо, для полегшення евакуації, що ще раз демонструє нинішню обережну реакцію Кремля на розвиток ситуації в Сирії.

• Українські офіційні особи спростували заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна відхилила його пропозицію виступити посередником у досягненні різдвяного перемир'я і масштабного обміну військовополоненими з Росією.

• Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін продовжує надавати кремлівським чиновникам платформу, з якої вони можуть озвучувати свої безкомпромісні вимоги щодо суверенітету України.

• Індія продовжує зберігати і зміцнювати свої економічні відносини з Росією, незважаючи на нещодавні спроби зменшити свою залежність від Росії як партнера у сфері безпеки.

• Російська влада має намір прирівняти порушення російських законів про цензуру до екстремізму і тероризму, що сприятиме зусиллям Кремля зі створення псевдодержавної ідеології.

• Президент Росії Путін вперше з часів Другої світової війни нагородив військового кореспондента російською медаллю «Золота Зірка», оскільки Кремль продовжує використовувати державні нагороди для кооптації мілблогерів і отримання контролю над російським інформаційним простором.

• Особи, пов'язані з Головним управлінням військової розвідки України, ймовірно, ліквідували 12 грудня в Росії заступника генерального конструктора і начальника відділу функціонального програмного забезпечення російського конструкторського бюро «Марс», що належить «Росатому», Міхаіла Шацького.

• Зусилля російського військового командування щодо забезпечення оперативної безпеки російських військ продовжують викликати гнів з боку окремих військових блогерів, які висміюють ці зусилля як деструктивне перегинання палиці.

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 35 авіаударів, скинувши 69 КАБ. Крім цього, здійснив 4170 обстрілів, з них 103 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Локня, Біловоди, Басівка, Татарка, Висока Яруга, Лозова, Гоптівка, Цупівка, Липці, Великі Проходи, Вовчанськ, Кримське, Улакли, Багатир, Комар, Мала Токмачка та Степногірськ. За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки російських загарбників. За вчорашній день на Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Загризового, Дворічної та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім спроб окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки. На Времівському напрямку противник здійснив 31 штурм наших позицій у районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію. Дві безрезультатні спроби атакувати позиції українських підрозділів здійснив окупант в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. Триває операція у Курській області, де українські воїни стримали 21 атакувальну дію загарбників. Також терористична армія не припиняє бомбардування власних територій; за наявною інформацією, минулої доби противник завдав 12 авіаударів із застосуванням 18 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 31 бойову броньовану машину, шість артилерійських систем, 65 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 50 автомобілів окупантів.

08:40 Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про додаткові $500 млн Україні на оборону. Згідно з оприлюдненими даними на сайті Державного департаменту США, в оборонний пакет входять:

• боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);

• боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

• 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

• високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

• безпілотні літальні апарати (UAS);

• захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);

• високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);

• легкі тактичні транспортні засоби;

• засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);

• протитанкові системи Javelin і AT-4;

• ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);

• боєприпаси для стрілецької зброї;

• гранати та навчальне обладнання; обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

• запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

08:20 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:50 Станом на 6:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 24 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: