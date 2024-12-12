1023-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:

Станом на 22:00 відбулося 194 бойових зіткнення, противник завдав 15 авіаційних та два ракетних удари, залучив 24 КАБ та дві ракети, застосував 407 дронів-камікадзе, здійснив близько трьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

Чотирнадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться три боєзіткнення.

Десять атак ворога відбили українські воїни поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанок та у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька. Дотепер точаться два боєзіткнення. Авіаційного удару зазнали населені пункти Кримське та Петрівка, на які ворог скинув три керовані бомби.

За підтримки бомбардувальної авіації противник атакує позиції українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 39 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 36 ворожих атак, три боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 187 та поранили 239 окупантів. Знищено один міномет, одну переносну станцію радіоелектронної боротьби та вісім одиниць автомобільної техніки росіян. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Наші оборонці на даному напрямку ліквідували 68 та поранили 122 окупантів, до того ж знешкодили два танки, вісім бойових броньованих машин та сім одиниць автомобільної техніки ворога. До того ж пошкоджено ворожий танк та чотири бойові броньовані машини.

На Времівському напрямку протягом дня відбито 19 атак ворожих підрозділів в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення. Під час наступальних дій противник активно застосовував авіацію по районах населених пунктів Комар та Розлив, скинувши десять керованих авіаційних бомб.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Поблизу Новоандріївки нашими оборонцями успішно відбито одну атаку росіян на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку два ворожих штурми зазнали невдачі.

На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 21 ворожий штурм. Крім того, ворог завдав 316 артилерійських обстрілів по населеним пунктам області та позиціям наших оборонців.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 3-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.