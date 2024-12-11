Амбасадори ЄУ погодили 15-й пакет санкцій проти Росії.

Він передовсім спрямований на боротьбу з «тіньовим флотом», за допомогою якого Москва обходить цінову стелю на нафту.

 

 

Постійні представники країн – членів Європейської Унії на зустрічі в Брюсселі у середу, 11 грудня, затвердили черговий, 15-й пакет обмежувальних заходів проти Росії. Про це повідомила телекомпанія Euronews з покликом на представників Угорщини, яка зараз головує в Раді ЄУ. Санкції передовсім спрямовані на боротьбу з «тіньовим флотом танкерів», за допомогою якого Москва обходить встановлену Євроунією та країнами G7 цінову стелю на нафту.

 

«Пакет вносить у вже існуючий список санкцій ще більше фізичних та юридичних осіб і націлений на компанії в Росії та в третіх країнах, які побічно сприяють військово-технологічному розвитку Росії шляхом обходу експортних обмежень», – йдеться в повідомленні представників Угорщини в соцмережі X. Остаточно санкції затвердять міністри закордонних справ країн – членів ЄУ на засіданні у Брюсселі 16 грудня.

 

«ЄУ та її партнери з G7 мають намір продовжувати тиск на Кремль», – заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

 

Узгодження країнами Євроунії 15-го пакета санкцій зривалося тричі. Як писала газета Politico, однією з причин стала позиція Литви та Латвії – вони виступали проти пункту, що дозволяє західним компаніям продовжувати роботу в Росії. Тимчасовий дозвіл було схвалено ще 2022 року, але вже тричі його пролонґовували. Критики пролонґування вважають, що бізнесу дали «достатньо часу для поступового припинення» своєї діяльності в РФ.

 

За даними Reuters, в 15-й пакет санкцій увійшли також обмеження проти китайських компаній, які евентуально виробляють безпілотники для Росії. Загалом у новому списку 54 фізичні та 29 юридичних осіб, а також 48 танкерів.

11.12.2024

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