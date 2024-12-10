В очікуванні

Екклезіаст мав рацію і нічого нового під сонцем нема – грузинські януковичі ставлять на майдані в Тбілісі «йолку», повстанці в Сирії знаходять Асадові «межигір’я». Огляд подій тижня.

Зустріч тижня

Відносна зрозуміле після зустрічі в Парижі стосується лише одягу: Трамп вдягнув синій костюм і жовту краватку – значить молодець, бо в українських національних кольорах (версія гламурно-патріотичних журналістів); Зеленський у светрі, а це є «неповагою до американського народу» (переконання радника Трампа Роджера Стоуна).

В інших аспектах спостерігається неоднозначність і можливість різноманітних трактувань.

За результатами 35-хвилинних перемовин обраний президент США відреагував у соціальній мережі: «Так само Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Треба негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це триватиме, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає».

За використання в даному контексті «безглуздо» і «марно» Трамп мав би хапнути в писок, але спишемо це на специфічну поведінку літньої екзальтованої людини. З цифрами в президента-електа традиційні проблеми; але найцікавіше, якого саме Володимира мав на увазі Дональд Фредович – Олександровича чи Володимировича?

Президент України паризьке рандеву прокоментував без конкретики: «Поки що зарано про щось говорити. Позицію України вони зрозуміли. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас нашу позицію, а не від когось іншого. Без України цей справедливий мир, будь-які домовленості неможливі. Це партнери чують. Я дуже радий, що вони все це сприймають».

Своє красномовство Зеленський підсумував: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

Французький лідер отримав очевидний профіт і тепер деякий час тішитиметься статусом того, хто навіть Трампа може в чомусь переконати (за словами Макрона, обраного президента він вмовив на зустріч, хоча вона нібито і не була запланована). Зеленський чекає на інавгурацію президента США і поки ще хоче домовлятися з Байденом. До 20 січня час ще є.

Кардинал тижня

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не був присутнім у Єлисейському палаці, але про тристоронню зустріч лідерів України, США та Франції не міг промовчати. «Ми працювали не лише з командою обраного президента Трампа, а й з командою президента Макрона. І хочу зазначити, що дійсно він зробив багато, щоб ця зустріч відбулася. Мені здається, що це може стати початком дуже гарного формату», – сказав Андрій Борисович – і всі зрозуміли, від кого на цій планеті все залежить.

У Парижі Єрмак був у тіні, а першу скрипку він грав під час візитів у Сполучені Штати та Велику Британію. По приїзді шеф ОП взяв участь в телемарафоні, де заявив: «Я зустрівся з провідними членами майбутньої адміністрації президента Трампа. У мене позитивні емоції після цього. Наші партнери вивчають нашу тематику, багато з них глибоко в ситуації, розуміють війну Росії проти України. Вони точно розуміють, що це загарбницька війна». І додав інтриги: «Повірте… Я не можу розкривати всі деталі наших зустрічей. Але це тільки початок, це були такі ознайомчі зустрічі, але ми точно домовилися працювати, працювати ще до інаугурації». З цього посполиті мали зробити висновок, хто головний стратег і «сірий кардинал» у сучасних реаліях.

До Києва Єрмак з командою поверталися через Лондон, де включилася конспірологія. Звіт керівника ОП в мережі був офіціозним до судом. «Разом з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним, а також першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко привітали українських дітей віком від 10 до 16 років, чиї батьки загинули чи отримали тяжкі поранення на фронті, які у період з 5 по 15 грудня перебувають у Великій Британії», – написав Єрмак. Конспірологи ж повідомили, що на берегах Темзи Андрій Борисович переконував Валерія Федоровича взяти участь у виборах, які точно відбудуться наступного року. Залужний має буцім стати гедлайнером у команді президента, бо рейтинги і Зеленського, і «Слуги народу» непристойно низькі.

Чи була присутня тема виборів у бесідах достойних людей і що насправді буде з виборами, дізнаємося, як прийнято казати в Україні в грудні, після свят.

Інтерв’ю тижня

Тенденцією стало, що резонансну інформацію президент України озвучує іноземним ЗМІ. Після Sky News Зеленський поговорив з японським Kyodo News.

«Нашій армії не вистачає сил для звільнення окупованих територій. Ми повинні знайти дипломатичні рішення», – визнав Верховний головнокомандувач, і ця відвертість явно не для внутрішнього використання. Навряд чи сподобається громадянам України інформація про те, що на черговий саміт щодо «формули миру» Зеленський з однодумцями планують запросити російську делегацію.

«Дехто нещодавно, мені здається, що в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні – менше. Набагато менше, набагато», – відповів президент японцям, коли його спитали про кількість жертв війни.

Цифри Зеленському довелося конкретизувати кількома днями пізніше, після паризької зустрічі, коли Трамп включив якусь свою арифметику.

Є шанс, що до Нового року ще якесь іноземне медіа зацікавиться перебігом подій в Україні, поговорить з тутешнім президентом – і співвітчизники взнають дещо нове.

Гість тижня

Нічого екстраординарного від першого за два з половиною роки візиту канцлера Німеччини до Києва не чекали. Хоч приїзд Шольца не був анонсований, все пройшло за протоколом: вшанування пам’яті загиблих українців на майдані Незалежності, відвідини поранених військових у госпіталі, візит на виставку безпілотників, спільна пресконференція. І цього разу гостеві не довелося ховатися в сховище, тому журналісти, аби якось урізноманітнити картинку, жваво обговорювали факт наявності в канцлера загадкової валізки, яку він ніс особисто, не довіряючи помічникам, і будували версії щодо її вмісту.

Практичних наслідків візит Шольца не мав. Після повернення додому під час виступу у Бундестазі він нагадав співвітчизникам, що «важливо зберігати холодну голову». З холодної голови канцлера прозвучало: «Ми не допустимо, щоб поставлена нами небезпечна зброя стріляла вглиб РФ. Це стосується і крилатих ракет Taurus».

Taurus німці в Україну ще не постачали, тому яким чином ЗСУ можуть ними стріляти вглиб РФ, знає тільки Шольц.

Незабаром канцлер Шольц отримає додаток «екс», його ймовірний наступник в Києві вже також побував. Так і до Taurus’а може черга дійти.