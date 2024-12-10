Ізраїль атакував понад 250 військових об'єктів у Сирії.

Атаки зазнали, зокрема, цілі в Латакії, де розташовані російські бази.

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по більш ніж 250 військових цілях у Сирії вже після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомила ізраїльська газета The Times of Israel з покликом на свої джерела. Співрозмовник видання в оборонних структурах назвав актуальні дії ЦАГАЛ однією з найбільших наступальних операцій в історії ізраїльських військово-повітряних сил.

Джерело, зокрема, підтвердило інформацію про те, що цілями ударів стали десятки винищувачів сирійської бойової авіації, зенітні ракетні системи колишньої урядової армії, об'єкти для виробництва та зберігання озброєнь, а також армійські склади, на яких зберігаються запаси ракет класу «земля–земля».

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), який базується у Лондоні, підтвердив факт таких атак. За його даними, внаслідок бомбардування було знищено найважливіші військові об'єкти, включно з авіабазами та складами у більшості районів країни, у тому числі в провінціях Хама та Хомс, а також у Латакії, де розташовані російські військові бази. Там Ізраїль, як пише SOHR, завдав удару по об'єкту ППО біля порту, а також по військових складах.

Водночас ізраїльські наземні війська, підсилені бронетанковими формуваннями, просунулися за межі буферної зони поблизу Голанських висот та закріпилися поблизу поселення Катана на півдні Сирії. Населений пункт розташований за 21 км від Дамаска. Як повідомляє ліванський телеканал Al Mayadeen, ізраїльські війська ввійшли до кількох сіл на околицях Дамаска. Хоча раніше ізраїльська армія повідомляла, що планує проводити наземні операції лише всередині буферної зони, а не за її межами.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив на пресконференції, що анексовані в Сирії Голанські висоти назавжди залишаться частиною єврейської держави. Постійний представник Сирії при ООН Кусей ад-Дахак, своєю чергою, закликав всесвітню організацію не дозволити Ізраїлю скористатися ситуацією й окупувати частину території країни.