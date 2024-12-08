1020-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Нині вранці лідер німецького опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц прибув до Києва.

10:20 Вранці у центрі тимчасово окупованого Донецька підірвали автомобіль, в якому загинув начальник Оленівської колонії "ДНР" Євсюков.

10:10 Єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс заявив про необхідність збільшити видатки ЄС на оборону до 100 млрд євро. Нині у семирічному бюджеті Євросоюзу з одного трильйона євро на оборону призначили лише 10 млрд.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

278,6% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

112,9% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

515,0% автомобільної техніки (з них 5,4% за минулий тиждень),

683,6% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

71,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:25 З лютого 2022 року Росія витратила на війну понад $200 млрд, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

09:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 14 авіаударів, скинувши 25 КАБ. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, зокрема 92 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1599 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новоандріївка та Мала Токмачка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві наземні станції управління безпілотними літальними апаратами. На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Греківки, Надії та Макіївки. На Краматорському напрямку окупанти три рази атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка, Леонідівка та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. На Времівському напрямку противник здійснив 19 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська, за підтримки авіації, один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Нестерянка. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили сім наступальних дій ворога на Придніпровському напрямку. На Гуляйпільському та Сіверському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб: 540 безповоротними та 680 санітарними. Також українські воїни знешкодили 18 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 24 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки окупантів.

09:05 Вночі (із 19:30 8 грудня) росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем, 37 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ).

Станом на 08:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях. 18 безпілотників локаційно втрачено, один – у повітрі. Бойова робота триває. Через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

За минулі сім днів було збито 166 із 300 запущених по Україні БПЛА, ще 124 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 97%).

08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Швидкий крах режиму Асада в Сирії – режиму, який Кремль допомагав підтримувати з 2015 року – є стратегічною політичною поразкою Росії і вкинув Москву у кризу, оскільки вона намагалася зберегти своє стратегічне військове базування в Сирії.

• Як повідомляється, 8 грудня Кремль домовився з невстановленими лідерами сирійської опозиції про гарантії безпеки російських військових баз у Сирії, але контури цієї домовленості та її тривалість залишаються незрозумілими з огляду на нестабільну політичну ситуацію, що швидко змінюється.

• ISW зібрав переконливі свідчення того, що Росія висуває умови для евакуації своїх військових ресурсів із Сирії та що російські військові бази не є в безпеці. Навіть якщо Росія збереже деякі або всі свої бази в Сирії, це буде великою геополітичною втратою для Москви, оскільки продовження існування баз російських військ у Сирії буде на руку сирійським опозиційним групам, які Кремль раніше називав терористами.

• Втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для глобальної військової присутності Росії та її здатності діяти в Африці.

• Російські ультранаціоналістичні мілблогери, багато з яких воювали або висвітлювали сирійську війну, засмучені падінням режиму Асада, критикуючи його як чергову невдачу російської зовнішньої політики щодо здійснення і збереження впливу в регіонах, що мають стратегічне значення.

• Міністерство оборони США оголосило 7 грудня про надання Україні додаткового пакета військової допомоги на суму 988 мільйонів доларів.

• Російська влада 7 грудня затримала ймовірних терористів у Республіці Дагестан на тлі заяв російських мілблогерів про те, що падіння режиму колишнього президента Башара аль-Асада в Сирії сприятиме поширенню тероризму в Росії.

• Повідомляється, що один з найбільших російських виробників мікрочіпів розпочав процедуру банкрутства.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: