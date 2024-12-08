1019-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Вночі (з 20:30) росіяни атакували 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ). Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 46 безпілотників локаційно втрачено. Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

За минулі сім днів було збито 200 із 373 запущених по Україні БПЛА, ще 162 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 97%).

09:25 Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги обсягом на 988 мільйонів доларів, що надається через Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI). У пакет увійшли:

- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),

- безпілотні авіаційні системи,

- обладнання, комплектуючі та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

09:20 Вночі танки Ізраїльської армії оборони (ЦАХАЛ) перетнули буферну зону в районі Голанських висот та увійшли до Сирії в районі Кунейтра, пише The Times of Israel. В Армії оборони Ізраїлі цю інформацію не коментують.

09:15 Сирійські повстанці вночі увійшли в Дамаск, в якій не було жодних ознак розгортання армії.

Президент Башар аль-Асад на борту літака вилетів з Дамаска в невідомому напрямку.

У Генеральному штабі Сирійської арабської армії заявили про падіння режиму Асада та віддали наказ скласти зброю.

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракет на борту нема, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська відновили наступальні операції, безпосередньо спрямовані на захоплення Покровська, здійснивши маневр з півдня після успішного розширення своїх позицій на південь і південний схід від міста.

• Російське військове командування, ймовірно, вважає, що воно виділило достатню кількість живої сили і техніки для захоплення Курахового, захоплення або обходу Великої Новосілки і вирівнювання лінії фронту в західній частині Донецької області протягом найближчих тижнів.

• Російські війська, ймовірно, намагатимуться обійти Покровськ із заходу і змусити українські війська вийти з Покровська і Мирнограду, щоб мінімізувати потребу Росії у фронтальних атаках на східних і південних підступах до міст.

• Російське військове командування, ймовірно, продовжуватиме обмінювати російську техніку і живу силу на тактичні територіальні здобутки з нестійкою швидкістю під час наступальних операцій із захоплення Покровська до 2025 року.

• Українські війська продовжують використовувати удари з безпілотників, щоб протидіяти присутності Росії в північно-західній частині Чорного моря, в тому числі поблизу газовидобувних платформ.

• Як повідомляється, українські війська отримають розширений доступ до Starshield, більш захищеної супутникової мережі для терміналів Starlink, що може дати українським військам перевагу в технологічній гонці озброєнь, в якій наразі беруть участь українські та російські війська.

• Російський федеральний цензор Роскомнагляд, схоже, тестує російський суверенний Інтернет у регіонах Росії, населених етнічними меншинами.

• Роскомнагляд заявив, що, можливо, має намір змусити росіян перенести свої веб-сайти від західних хостинг-провайдерів до російських хостинг-провайдерів, які, ймовірно, краще дотримуватимуться російського законодавства про цензуру.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області і, за повідомленнями, просунулися в районі Великої Новосілки, тоді як російські війська просунулися в районі Куп'янська, Торецька і Покровська.

• Російська влада продовжує примушувати мігрантів підписувати контракти на військову службу з міністерством оборони в рамках триваючої криптомобілізації.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: