Норвегія продає російські активи на підтримку України.

Йдеться про ті частки російських активів, які належали Фонду національного добробуту Норвегії.

 

 

Фонд національного добробуту Норвегії продає свої російські та ізраїльські активи. Центральний банк Норвегії, який управляє найбільшим у світі пенсійним фондом у розмірі 1,7 трлн євро, підтвердив це рішення, заявивши, що воно ухвалене з міркувань етики. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву Ради з етики Центробанку.

 

Фонд відмовився від часток у російській металургійній та гірничодобувній компанії Evraz, а також від активів ізраїльської телекомунікаційної компанії Bezeq через війну Росії проти України й ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту.

 

Evraz забезпечує сталлю оборонну промисловість Росії і тим самим «сприяє протизаконній військовій аґресії РФ проти України», заявили в Осло. Оскільки компанія Evraz не відповіла на кілька запитів, Рада з етики Центробанку порадила виключити її з Фонду національного добробуту.

 

«Ізраїльська телекомунікаційна компанія Bezeq пропонує свої послуги зокрема в ізраїльських поселеннях на Західному березі річки Йордан, які міжнародне право вважає незаконними», – зазначається в заяві.

 

Своєю чергою, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре (Jonas Gahr Støre), пояснюючи рішення фонду, заявив про найбільшу загрозу безпеці в Європі з часів Другої світової війни. «Росія кидає виклик нашим цінностям, нормам та принципам, на яких ґрунтуються демократичні суспільства», – наголосив прем'єр.

 

Фонд національного добробуту Норвегії, який складається з доходів від нафти та газу, є найбільшим окремим інвестором у світі. Він має частки в приблизно 8800 компаніях у 71 країні. Йому належить близько 1,5 відсотка акцій усіх компаній світу, зареєстрованих на фондових біржах. На кінець червня фонд володів 0,96 відсотка акцій Evraz і 0,76 відсотка акцій Bezeq.

05.12.2024

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