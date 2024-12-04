1015-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:45 У Рязані нанесено удари по авіабазі Дягілєво, одній з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ; у Новоросійську атаковано порт, в якому РФ базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

10:35 У російському полоні помер мер тимчасово окупованого Дніпрорудного Василівського району Запорізької області Євген Матвєєв, якого ворог захопив у полон майже три роки току, його тіло повернули додому під час останнього обміну, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

10:30 Солдатам російських окупаційних військ, яких посилають у зону бойових дій війни проти України, командири роздають паперові інструкції для вчинення самогубств, повідомили в Головного управління розвідки Міністерства оборони. Заголовок інструкції закликає “соблюдать свою честь до конца” та описує алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати: стріляти собі у висок, під підборіддя або у центр лоба – “важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок”. Якщо немає зброї чи набоїв російському окупанту радять скористатись гранатою.

10:15 Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду з Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги, кошти є частиною ініціативи G7 "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine".

10:10 Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила відправлення німецьких військ в Україну для дотримання можливого припинення вогню, повідомляє Die Welt.





10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

277,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

112,1% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

511,0% автомобільної техніки (з них 7,9% за минулий тиждень),

681,7% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

71,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі (із 20:00) росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово РФ). Станом на 09:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях. 18 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

За минулі сім днів було збито 266 із 505 запущених по Україні БПЛА, ще 229 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 98%).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 192 бойових зіткнення. За наявною інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 64 авіаційних ударів, скинувши 84 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив близько 4900 обстрілів, з них 172 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2119 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Одноробівка, Висока Яруга, Глибоке, Глушківка, Іванівка, Ківшарівка, Серебрянка, Білокузьминівка, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк, Бересток, Петрівка, Покровськ, Олександро-Калинове, Стара Миколаївка, Мирноград, Костянтинопольське, Дачне, Улакли, Дніпроенергія та Велика Новосілка. Три удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони. На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла тринадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого. На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни. Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог три рази намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки. 44 атаки, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки окупанти 44 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку загарбники сім разів безрезультатно атакували позиції наших військ. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав п’ять авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб; також українські захисники відбили тридцять ворожих атак. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили сім танків, 31 бойову броньовану машину, 26 артилерійських систем, один засіб ППО, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:25 Країнам Заходу необхідно допомогти Україні зайняти сильну позицію, лише тоді можна обговорювати питання мирних переговорів, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, наголосивши, що Україна має сама вирішити, коли їх розпочати.

09:20 Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив про зупинення дії воєнного стану, оголошеного шість годин перед цим.

09:15 На зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель висловився проти членства України в Північноатлантичному альянсі, зазначивши, що "членство України в НАТО знову принесе напруженість".

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 24 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія евакуює військово-морські сили зі своєї бази в сирійському Тартусі, що може свідчити про те, що Росія не має наміру надсилати значні підкріплення на підтримку режиму сирійського президента Башара Асада в найближчій перспективі.

• США оголосили про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів 2 грудня.

• Російські офіційні особи продовжують здійснювати інформаційні операції щодо обміну військовополоненими, щоб зобразити Україну як таку, що не бажає вести переговори, і підірвати довіру українців до свого уряду.

• Як повідомляється, Індія намагається відокремити свою оборонну промисловість від Росії, посилюючи співпрацю із західними оборонними компаніями та розбудовуючи власну оборонно-промислову базу.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області та відновили втрачені позиції під Куп'янськом. Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки.

• За повідомленнями, російські війська продовжували зазнавати значних втрат особового складу та бронетехніки протягом листопада 2024 року, намагаючись підтримувати інтенсивні наступальні операції на сході України.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: