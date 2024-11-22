1003-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:25 Рютте найближчим часом зустрінеться з Трампом для обговорення стратегії щодо переговорів для врегулювання війни Росії проти України, пише The Washington Post з посиланням на джерела. Зазначається, що послання генсека НАТО полягатиме в тому, що інтересам Трампа і Європи слугуватиме "справедливий і міцний мир", який не заохочуватиме російську агресію і забезпечить надійні гарантії безпеки для України.

13:50 Генерал армії КНДР зазнав поранення внаслідок удару Сил оборони України в Курській області, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Як зазначає видання, це перший задокументований випадок, коли високопосадовець військових сил КНДР зазнав поранення під час війни між Росією та Україною.

13:15 Метт Ґетц знімає свою кандидатуру на посаду генпрокурора в адміністрації Трампа, замість нього на цю посаду претендує Пем Бонді. Як раніше повідомлялось, призначення Ґетца минулого тижня викликало численні питання щодо його кваліфікації для очолення правоохоронного відомства США, а також щодо його особистої репутації.

12:40 Польські фермери планують завтра розпочати з 09:00 новий страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", обмеження стосуватимуться лише вантажівок, автобуси та легкові авто пропускатимуть, повідомили у Львівській митниці.

12:00 Частка українців, які вживають тютюнові або нікотинові вироби, у вересні-жовтні 2024 р. знизилася до 27%, у грудні минулого року цей показник становив 30%, у 2022 році цей показник становив 32%, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Серед них щодня курять 23% опитаних, епізодично – 4%.

11:50 Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород осіб, які вчинили зраду чи діють в інтересах держави-агресора. До списку ввійшло 34 особи, серед яких колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, артисти, а також російські політичні, релігійні та культурні діячі – усіх їх безстроково позбавлено державних нагород України. До десяти осіб застосовано максимальний набір санкцій, що включає не лише позбавлення нагород, а й блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів, а також повне припинення торговельних операцій. Серед них семеро потрапили під санкції вперше.

Зокрема:

• Олександр Єфремов, колишній перший заступник лідера "Партії регіонів", позбавлений орденів "За заслуги" I–III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

• Ренат Кузьмін, ексзаступник генпрокурора України, позбавлений орденів "За заслуги" II–III ступенів і звання "Заслужений юрист України".

• Віктор Медведчук, колишній народний депутат, втратив ордени "За заслуги" I–III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня та звання "Заслужений юрист України".

• Дмитро Табачник, ексміністр освіти і науки, позбавлений орденів князя Ярослава Мудрого IV–V ступенів і звання "Заслужений діяч науки і техніки".

• Микола Азаров, колишній прем’єр-міністр, втратив ордени "За заслуги" I–III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня і звання "Заслужений економіст України".

• Віктор Пшонка, ексгенпрокурор, позбавлений ордена "За заслуги" III ступеня.

• Андрій Деркач, колишній народний депутат, втратив орден "За заслуги" III ступеня.

• Патріарх Кірілл, предстоятель Російської православної церкви, позбавлений ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Почесні звання втратили:

• Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін і композитор Ігор Крутой позбавлені звання "Народний артист України".

• Ані Лорак і Таїсія Повалій позбавлені як звання "Народний артист України", так і "Заслужений артист України".

11:20 Після удару новою балістичною ракетою РФ по місту Дніпро Україна скликає екстрене засідання з НАТО, воно відбудеться наступного вівторка на рівні послів.

11:05 Через складні погодні умови – дощ, мокрий сніг, ожеледь та сильні пориви вітру – на ранок були знеструмлені 325 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській,Чернігівській, Донецькій, Черкаській і Херсонській областях, повідомили в "Укренерго".

11:00 Станом на 05:00 рівень споживання електроенергії був таким же, як і попереднього дня, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,5% нижчим, ніж максимум попередньої доби, що пояснюється більшим обсягом застосування заходів обмеження.

10:40 У Німеччині стартувала масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung: збройні сили Німеччини почали активно впроваджувати в життя стратегічний документ під назвою "План операції "Німеччина". Документ обсягом близько 1000 сторінок містить детальні інструкції на випадок військових дій. У ньому перераховані об'єкти інфраструктури, що підлягають особливому захисту, а також прописані дії в умовах оборони і кризи. У разі напруженості на східному фланзі НАТО Німеччина стане ключовим центром для перекидання військ, військової техніки, продовольства і медикаментів.

10:30 Президент США Джо Байден назвав обурливими ордери Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єра та ексміністра оборони Ізраїлю і пообіцяв подальшу підтримку Ізраїлю.

10:10 Американські розвідувальні служби та органи національної безпеки застерігають оборонні компанії США про загрозу диверсій з боку РФ як в США, так і за кордоном.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

275,1% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

110,5% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

496,3% автомобільної техніки (з них 9,0% за минулий тиждень),

673,0% артилерійських систем (з них 7,0% за минулий тиждень),

112,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

71,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок удару біля п'ятої години ранку трьома російськими дронами-камікадзе в Сумах пошкоджено 12 багатоповерхівок, житлові будинки та магазин, відомо про 2 загиблих і 12 поранених осіб, повідомили в Нацполіції.

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 190 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 51 авіаційний удар, скинувши 85 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 139 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 900 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Греківка, Райгородка, Кузьминівка, Серебрянка, Лиман, Торецьк, Щербинівка, Олександро-Калинове, Іванопілля, Олександропіль, Чумацьке, Пустинка, Андріївка, Курахове, Улакли, Янтарне та Велика Новосілка. Один удар по важливій цілі противника завдали минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони. На Харківському напрямку ворог десять разів проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла вісімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва. Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки. 48 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати рубежі, зайняті Силами оборони України. Чотирнадцять атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки, що на Времівському напрямку. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в районі П’ятихаток. На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші оборонці відбили 29 атак загарбників. Загалом минулої доби втрати російських окупантів становили 1050 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 13 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, РСЗВ, один засіб ППО, один БпЛА оперативно-тактичного рівня, вісім ракет, 32 автомобіля та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:30 Росія дійсно запустила 21 листопада експериментальну балістичну ракету середньої дальності по території України, підтвердила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх. Ця ракета базується на російській моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж". США були попередньо були повідомлені за короткий час до запуску ракети через канали зниження ядерного ризику.

09:25 У Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада, народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу.

09:20 Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір балотуватися на другий термін на майбутніх дострокових виборах після того, як міністр оборони Борис Пісторіус повідомив членам соціал-демократичної партії (СДПН), що відмовляється від участі у виборах, які відбудуться в лютому.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 28 російських кораблів, серед яких шість носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 23 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін посилив свою кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на Україну та її західних партнерів, здійснивши 21 листопада показовий удар балістичними ракетами по Україні з розділеними головками.

• Путін прямо пригрозив, що Росія може напасти на західні країни, які підтримують українські глибокі удари по Росії, і риторично пов'язав удар балістичними ракетами 21 листопада з російським ядерним потенціалом - помітна активізація існуючої російської інформаційної операції, яка має на меті використовувати відкриті погрози і брязкання ядерною зброєю, щоб перешкодити подальшій військовій підтримці України з боку Заходу.

• Заява Путіна від 21 листопада демонструє, що постійне брязкання шаблями Москви здебільшого залишається риторичним.

• Ані удар балістичною ракетою «Орешник», ані заява Путіна від 21 листопада не свідчать про значні зміни в російських ударних можливостях або ймовірності застосування ядерної зброї.

• Кремль продовжує демонструвати свою повну готовність використовувати перспективу «переговорів» з Україною і Заходом для досягнення мети повного знищення української держави, незважаючи на зусилля президента Росії Путіна позиціонувати себе як такого, що схильний до мирних переговорів.

• За повідомленнями, північнокорейські війська тренуються разом з російськими підрозділами морської піхоти і повітряно-десантних військ.

• Здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування використовуватиме північнокорейські війська в тих же штурмових діях під проводом піхоти з високим рівнем виснаження, в яких воно використовує більшість російських військовослужбовців.

• Державна Дума Росії ухвалила трирічний федеральний бюджет з рекордними витратами на оборону на 2025-2027 роки.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: