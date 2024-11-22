Олаф Шольц залишається кандидатом у канцлери від СДПН.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовився висуватиме свою кандидатуру на посаду глави уряду.

Чинний бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц залишається кандидатом від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на посаду глави уряду на дострокових виборах до Бундестагу. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву голова партії Ларса Клінґбайля (Lars Klingbeil), зроблену в четвер увечері, 21 листопада, у Берліні.

«Ми зараз швидко все прояснимо в органах (керівництва партії СДПН – ред.) – у понеділок (25 листопада – ред.) ми хочемо вступити в наступну передвиборчу боротьбу разом з Олафом Шольцом», – заявив Клінґбайль.

Раніше 21 листопада однопартієць Олафа Шольца – міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) – заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду керівника уряду ФРН. Його звернення опубліковано на сторінці Соціал-демократичної партії Німеччини у соцмережі Х. До цієї заяви багато німецьких політичних експертів вважали, що саме Пісторіус буде оголошений кандидатом у канцлери від СДПН.

Пісторіус пояснив, що рішення не висувати свою кандидатуру на посаду канцлера ухвалив цілковито самостійно. У боротьбі за цю посаду він підтримав чинного бундесканцлера Олафа Шольца. «Олаф Шольц – сильний канцлер, і він правильний кандидат на посаду канцлера», – запевнив міністр оборони ФРН і додав, що Шольц, на його думку, «виступає за розум і розсудливість», що особливо важливо за таких кризових часів, як зараз.

Нагадаємо, що урядова криза в Німеччині почалася шостого листопада, коли Шольц оголосив про демісію міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) – голову Вільної демократичної партії (ВДП). У ніч на сьоме листопада всі міністри – члени ВДП заявили, що добровільно складуть свої повноваження. Таким чином, правляча у ФРН «світлофорна коаліція», яка складалася з СДПН, ВДП та «зелених», розвалилася.

Дочасні вибори до Бундестагу, за підсумками яких має бути сформований новий уряд країни, пройдуть у Німеччині 23 лютого 2025 року.