У Німеччині розпався коаліційний уряд.

З коаліції вийшли ліберали, зокрема й через суперечку про допомогу Україні.

Міністри від ліберальної Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) виходять зі складу правлячої «світлофорної коаліції», до якої входили соціал-демократи, ліберали та «зелені». Про це повідомив телеканал ARD з покликом на заяву голови фракції лібералів у Бундестазі Крістіана Дюрра (Christian Dürr). До демісії подали чотири міністри – фінансів, юстиції, транспорту, а також науки й освіти. За словами Дюрра, рішення про вектор подальшого розвитку країни буде за виборцями.

«Рішення про спрямування "поворотного моменту" в економіці було неможливим у "світлофорній коаліції"», – зазначив Дюрр. Пропозицій бундесканцлера Олафа Шольца (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН), за його словами, «навіть не було достатньо», щоб Німеччина змогла знову економічно розвиватися.

Увечері шостого листопада Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Лінднера. Канцлер зазначив, що той не завжди виправдовував його довіру та відкидав компроміси, тому «більше не бачить основи для співпраці» з вільними демократами. Канцлер має намір поставити перед депутатами Бундестаґу питання про вотум довіри уряду на початку наступного року з можливістю провести в березні дострокові парламентські вибори.

Лідер лібералів і тепер уже ексміністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер звинуватив пана Шольца у навмисному розколі коаліції. «Таким чином Олаф Шольц вводить Німеччину у фазу невизначеності», – заявив Лінднер. Водночас звільнений голова мінфіну звинуватив соціал-демократів і «зелених» у тому, що вони фактично не розглядали його пропозицій, пов'язаних з покращенням економічної ситуації в країні як основу для консультацій.

Хвилю суперечок в уряді Німеччини спричинив власне сам міністр фінансів. Це сталося після того, як він репрезентував програмний документ Вільної демократичної партії з економічної політики. У ньому лідер ВДП закликає до «економічного розвороту з частковим фундаментальним переглядом ключових політичних рішень» – шляхом зниження податків для компаній, ослаблення кліматичних вимог і норм, скорочення субсидій та соціальної допомоги. Соціал-демократи і «зелені» різко розкритикували ініціативу Лінднера.

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який представляє «зелених», підтвердив, що його партія наразі залишається частиною уряду Олафа Шольца, і пов'язав розпад коаліції зокрема і з питанням надання допомоги Україні та небажанням колишнього голови мінфіну Крістіана Лінднера передбачити у бюджеті на 2025 рік більше коштів на підтримку Києва. «Найправильнішим рішенням було б надати Україні більше підтримки. ВДП не була готова піти цим шляхом», – пояснив Габек.