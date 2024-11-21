Сенат США відмовився блокувати списання боргу України на $4 млрд.

Резолюцію проти списання українського боргу ініціював сенатор-республіканець Ренд Пол.

 

 

Сенат Сполучених Штатів не підтримав розгляд резолюції проти списання з України боргу в розмірі 4,65 мільярда доларів – половини кредиту на $9,3 млрд, виділеного Києву як економічна допомога. Списати ці кошти пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена.

 

 

Сенатор-республіканець Ренд Пол (Rand Paul) з Кентуккі, який неодноразово виступав за скорочення допомоги Україні, домагався проведення голосування в Конґресі з цього питання. Він закликав «завадити адміністрації Байдена покласти відповідальність за борг України на американський народ». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За обговорення мали проголосувати обидві палати Конґресу. Однак у верхній палаті розгляд резолюції підтримали лише 37 сенаторів, проти було подано 61 голос.

 

У листі адміністрації Джо Байдена Конґресу від 18 листопада, який наводить Bloomberg, йдеться, що списання боргу «відповідає національним інтересам США та їхніх партнерів з Євроунії, G7 та НАТО». Прессекретар Державного департаменту Меттью Міллер (Matthew Miller) напередодні, 20 листопада, пояснив, що можливість списати ці позики передбачено американським законодавством. «У Конґресу є можливість ухвалити резолюцію про незгоду, щоб скасувати це списання», – пояснив він.

 

Кредит на $9,3 млрд передбачено пакетом законопроєктів про постачання зброї й іншої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд, затвердженим Конґресом у квітні. З них на допомогу Києву було виділено $61 млрд. Документ передбачав, що якщо конґресмени не заперечуватимуть, адміністрація Джо Байдена має право списати половину боргу.

21.11.2024

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