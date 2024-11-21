Російські ВПС збомбардували школу під Білгородом.

За 2024 рік російська армія помилково скинула щонайменше 150 фугасних авіабомб на території Росії та окупованих областей України.

 

 

Російські військові незаплановано скинули 250-кілограмову авіабомбу на будівлю школи у селі Биківка Білгородської області. Про це розповів місцевий Telegram-канал «Пепел» з покликом на свідчення очевидців-мешканців села. За їхніми словами, бомба впала на школу близько шостої години ранку 19 листопада. У будівлі ще не було нікого, тому ніхто не постраждав.

 

Видання Astra повідомляє, що бомба пробила дах будівлі і зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі. У стіні будівлі утворилася тріщина.

 

Видання «Агентство» марно намагалося отримати коментарі від адміністрації школи. Лише одна з учительок розповіла, що наразі доводиться проводити заняття дистанційно, не пояснивши причин.

 

Також, за даними Astra, ще одна авіабомба ФАБ-250 впала 15 листопада за півтора кілометри від села Білий Колодязь у Шебекінському районі на Білгородщині. Постраждалих також не було.

 

За підрахунками Astra, за 2024 рік російська армія помилково скинула щонайменше 150 фугасних авіабомб на території Росії та окупованих областей України. Найчастіше фіксується падіння ФАБ-250 та ФАБ-500.

21.11.2024

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