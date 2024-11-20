1001-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

274,8% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

110,2% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

494,1% автомобільної техніки (з них 9,3% за минулий тиждень),

671,2% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

112,4% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

71,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 73 авіаційних удари, застосував п’ять ракет та скинув 124 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1445 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисяч обстрілів, з них 173 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Водолаги, Біловоди, Нова Козача, Висока Яруга, Богуславка, Куп’янськ, Новоосинове, Нескучне, Петропавлівка, Лозова, Райгородок, Іванівка, Зоря, Романівка, Сіверськ, Закітне, Стінки, Миколаївка, Романівка, Костянтинівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Олександропіль, Ганнівка, Велика Новосілка, Сухі Яли, Темирівка, Зелене Поле, Козацьке, Трифонівка. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу, три артилерійських засоби, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію, два пункти управління, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт загарбників. На Харківському напрямку ворог п’ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Торське та Терни. В районі Ступочок відбулось одне боєзіткнення на Краматорському напрямку. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька, Дружби та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки. На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив 15 штурмів наших позицій поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупанти один раз без успіху атакували у бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили дві спроби російських загарбників просунутися вперед, окупанти отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат, відійшли. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Сумською областю противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 91 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 100 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:40 Українські сили атакували завод у Бєлгородській області РФ, який серед іншого виготовляє вантажні дрони для російської армії, а також арсенал зброї в Новгородській області РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

08:35 Станом на 06:00 в Чорному морі 6 ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська обороняються від повномасштабного вторгнення Росії вже 1000 днів і продовжують демонструвати неймовірну стійкість до російської агресії.

• Україна продовжує вдосконалювати свою військову спроможність і готуватися до самодостатності в довгостроковій перспективі.

• У ніч з 18 на 19 листопада українські війська завдали першого удару ATAMCS по російській території, влучивши в російський склад боєприпасів у Карачеві, Брянська область - через кілька днів після отримання дозволу на проведення таких ударів.

• Президент Росії Путін 19 листопада підписав оновлену ядерну доктрину Росії як чітку відповідь на рішення адміністрації Байдена дозволити удари на великі відстані по території Росії і як частину постійних зусиль Путіна вплинути на західних політиків, щоб вони ухилилися від надання додаткової підтримки Україні.

• Ухвалення Росією зміненої ядерної доктрини є останньою ітерацією частого брязкання російськими ядерною зброєю і не є суттєвою зміною в ядерній політиці, доктрині або загрозі застосування ядерної зброї.

• Кремль постійно намагається використовувати ядерне брязкання зброєю для стримування військової підтримки України з боку Заходу, а постійні зусилля Кремля, спрямовані на вкидання ядерних загроз в інформаційний простір, свідчать про те, що Кремль стурбований наслідками на полі бою українських ударів по Росії із застосуванням зброї, наданої Заходом.

• Україна лише нещодавно почала отримувати системи озброєнь і військові можливості, необхідні для ведення сучасних широкомасштабних бойових дій, і в майбутньому Україна може бути здатна проводити операційно значущі контрнаступи за умови, що Захід посилить розбудову українського потенціалу у великих масштабах.

08:25 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Президент США Джозеф Байден санкціонував постачання протипіхотних мін до України, пише The Washington Post. Використання мін буде обмежене територією України, українські політики зобов'язалися не встановлювати міни у густонаселених районах. Використання таких мін могло б допомогти українським військам зміцнити оборону, сповільнюючи просування військ РФ і спрямовуючи їх у райони, де по них можна буде завдати удару артилерією та ракетами. Тип протипіхотних мін — "нестійкий", тобто міни самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, знижуючи небезпеку для мирних жителів.

08:10 У Пентагоні не здивовані оновленням РФ своєї ядерної доктрини і впевнені, що до застосування ядерної зброї в Україні це не призведе, сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: