Масовий вбивця Брейвік заявив про підтримку Росії.

Він виголив на голові дві літери Z.

Норвезький терорист Андерс Брейвік, який убив 77 людей у ​​2011 році, постав перед судом у в’язниці в Рінгеріке за клопотанням щодо його умовно-дострокового звільнення (УДЗ). Про це повідомила норвезька радіомовна корпорація NRK. 2012 року його було засуджено до 21 року ув'язнення з мінімальним терміном відбуттям десять років та з можливістю необмеженого подовження строку.

До імпровізованої зали суду, на яку було перетворено в’язничний спортзал, 45-літній Брейвік прийшов із двома виголеними на скронях літерами Z, щоб продемонструвати свою підтримку агресивної війни Росії проти України. Перед початком слухання справи Брейвік отримав дозвіл поспілкуватися з пресою протягом двох хвилин. Він зробив короткий вступ англійською для журналістів. У своїй промові найвідоміший норвезький в’язень висловив підтримку Росії, КНДР, Китаю та Ірану.

Про значення виголених у нього на голові літер журналісти не запитали Андерса Брейвіка. Сам він це також не пояснив.

З собою у терориста був невеликий саморобний плакат із праворадикальним гаслом. На плакаті також було написано про його підтримку вказаних чотирьох країн. Як пишуть норвезькі ЗМІ, перед камерами Брейвік продемонстрував рукою екстремістський жест. Під час попередніх судових засідань він скидав руку у нацистському привітанні.

Спілкуючись з журналістами, Андерс Брейвік заявив, що у разі звільнення планує виїхати з Норвегії. Він заявив про готовність співпрацювати із норвезькою службою безпеки для боротьби з правим екстремізмом. «Як альтернатива, я можу мовчати до кінця життя», – додав він.

Терорист заявив, що хоче перепроситися за масове вбивство, вчинене13 років тому. «Я прошу вибачення у всіх постраждалих, у всіх лібералів і прошу вибачення за всі страждання. Я вже 13 років не бойовик. Бути радикалізованим не є навмисним актом. Я рішуче дистанціююся від так званого маніфесту і більше не хотів би робити того, що робив», – запевнив він.

Проте, за словами прокурорки Гюльди Карлсдоттір (Hulda Karlsdottir), своїх ідеологічних та політичних поглядів терорист не змінив. На розгляд нового клопотання суд надав три дні.

Як в'язниця Рінгеріке, так і виправна служба наполягали на тому, що петиція про УДЗ повинна бути відхилена, оскільки все ще існує «кваліфікований і реальний» ризик того, що Брейвік скоїть наступний поважний насильницький злочин, якщо його зараз звільняти.

Нагадаємо, що 22 липня 2011 року Андерс Брейвік скоїв подвійний теракт. Спершу він влаштував бомбовий замах в Осло біля резиденції прем'єрміністра. Внаслідок вибуху загинуло семеро осіб, два десятки поранено. Дві години по тому Брейвік влаштував стрілянину в молодіжному таборі Робітничої партії на острові Утоя, застреливши 68 осіб і поранивши ще понад сотню осіб.