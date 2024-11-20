Масовий вбивця Брейвік заявив про підтримку Росії.

Він виголив на голові дві літери Z.

 

 

Норвезький терорист Андерс Брейвік, який убив 77 людей у ​​2011 році, постав перед судом у в’язниці в Рінгеріке за клопотанням щодо його умовно-дострокового звільнення (УДЗ). Про це повідомила норвезька радіомовна корпорація NRK. 2012 року його було засуджено до 21 року ув'язнення з мінімальним терміном відбуттям десять років та з можливістю необмеженого подовження строку.

 

До імпровізованої зали суду, на яку було перетворено в’язничний спортзал, 45-літній Брейвік прийшов із двома виголеними на скронях літерами Z, щоб продемонструвати свою підтримку агресивної війни Росії проти України. Перед початком слухання справи Брейвік отримав дозвіл поспілкуватися з пресою протягом двох хвилин. Він зробив короткий вступ англійською для журналістів. У своїй промові найвідоміший норвезький в’язень висловив підтримку Росії, КНДР, Китаю та Ірану.

 

Про значення виголених у нього на голові літер журналісти не запитали Андерса Брейвіка. Сам він це також не пояснив.

 

З собою у терориста був невеликий саморобний плакат із праворадикальним гаслом. На плакаті також було написано про його підтримку вказаних чотирьох країн. Як пишуть норвезькі ЗМІ, перед камерами Брейвік продемонстрував рукою екстремістський жест. Під час попередніх судових засідань він скидав руку у нацистському привітанні.

 

Спілкуючись з журналістами, Андерс Брейвік заявив, що у разі звільнення планує виїхати з Норвегії. Він заявив про готовність співпрацювати із норвезькою службою безпеки для боротьби з правим екстремізмом. «Як альтернатива, я можу мовчати до кінця життя», – додав він.

 

Терорист заявив, що хоче перепроситися за масове вбивство, вчинене13 років тому. «Я прошу вибачення у всіх постраждалих, у всіх лібералів і прошу вибачення за всі страждання. Я вже 13 років не бойовик. Бути радикалізованим не є навмисним актом. Я рішуче дистанціююся від так званого маніфесту і більше не хотів би робити того, що робив», – запевнив він.

 

Проте, за словами прокурорки Гюльди Карлсдоттір (Hulda Karlsdottir), своїх ідеологічних та політичних поглядів терорист не змінив. На розгляд нового клопотання суд надав три дні.

 

Як в'язниця Рінгеріке, так і виправна служба наполягали на тому, що петиція про УДЗ повинна бути відхилена, оскільки все ще існує «кваліфікований і реальний» ризик того, що Брейвік скоїть наступний поважний насильницький злочин, якщо його зараз звільняти.

 

Нагадаємо, що 22 липня 2011 року Андерс Брейвік скоїв подвійний теракт. Спершу він влаштував бомбовий замах в Осло біля резиденції прем'єрміністра. Внаслідок вибуху загинуло семеро осіб, два десятки поранено. Дві години по тому Брейвік влаштував стрілянину в молодіжному таборі Робітничої партії на острові Утоя, застреливши 68 осіб і поранивши ще понад сотню осіб.

20.11.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Полярність родинних історій
Роксана Харчук
У книжці «Бабуся вмирати не любила» ідеться про шахтарську сім’ю з Донбасу, у «Ану бігом ходіть їсти!» – про сільську галицьку. Отже, маємо справу з географічними, національними – соціальними, релігійними, політичними, культурними, психоментальними полюсами, які й лежать в основі нинішньої війни.
19.11.24 | | Штука
Книжка в діалозі з виставкою
Одним із наскрізних сюжетів цієї збірки є бажання авторів та авторок текстів надати форми та матеріального виразу роздумам, що їх спровокували візуальні образи виставки «Наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми».
18.11.24 | | Штука
Платформа для єдності – ідея справедливості
Володимир Кулик
Забезпечення прав меншин творить нам Українутакою ж привабливою, як Європа. Але нема змоги поширити це на тих, які хочуть вважати себе росіянами
18.11.24 | | Дискурси
Фундація та імперія
Віталій Портников
Нові технології не зробили нас більш розумними, але зробили нас менш відповідальними. А саме віра у свободу волі, вчинку й мислення є справжнім прогресом
17.11.24 | | Дискурси
Час гусей
Дмитро Єльніков
Аби зобразити цятку – достатньо цятки простору; проте коли цятка у просторі рухається, потрібен увесь простір. І час: аби знати, що таке осінній переліт гусей понад буджацьким помор’ям
16.11.24 | | Дискурси
Барокова опера в перекладі Тараса Демка
17, 20 і 22 листопада у Львівському органному залі звучатиме відома барокова опера “Дідона та Еней” Генрі Перселла – вперше в українському перекладі Тараса Демка і по 30-річчю її виконання оркестром “Perpetuum Mobile” із незабутнім солістом Василем Сліпаком.
16.11.24 | | Штука
Дотанцьовуючи до себе
Юлія Баір
Вечір експериментальних показів Work-in-Progress, що відбувся у львівському Центрі інтелектуального мистецтва “Меркурій”, об’єднав три перформативні танцювальні видовища, де відсутність сцени як окремої частини простору поглибила ефект співучасті та співприсутності, спільного проживання емоцій і вишукування сенсів.
15.11.24 | | Штука
Феноменологія піддашшя
Тарас Прохасько
Кожна людина має у своїй абстрагованій уяві який фрагмент внутрішньої структури будинку, з яким вона асоціює власний внутрішній світ
14.11.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.