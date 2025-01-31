Норвегія затримала судно з російським екіпажем.

Судно може бути причетним до інциденту з пошкодженням оптоволоконного кабелю в Балтійському морі.

Берегова охорона Норвегії затримала норвезьке судно Silver Dania з російським екіпажем на облавку. Про це у п'ятницю, 31 січня повідомила норвезька газета Aftenposten з покликом на заяву прес-служба поліції Норвегії. Як стверджують правоохоронці, судно може бути причетним до інциденту з пошкодженням оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією.

Судно доставлено до порту Тромсьо. Наразі на облавку проводять обшуки, допити та збір доказів.

«Судно було затримано кораблем KV Bison у складі берегової охорони під час операції під керівництвом поліції близько 21:00 у четвер увечері. У цей час судно перебувало в норвезькій економічній зоні біля узбережжя Тромсьо», – йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному порталі поліції Норвегії.

Як стверджується в повідомленні, судно з російським екіпажем було затримано на підставі юридичного запиту влади Латвії, а також рішення норвезького окружного суду Норд-Трумса та Сеньї. Саме судно зареєстроване в Норвегії та курсує між Санкт-Петербургом та Мурманськом.

«Є підозра, що судно спричинило серйозне пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією. Поліція проводить на судні операцію, яка включає обшуки, допити та збирання доказів», — наголошується в повідомленні.

Раніше шведська прокуратура повідомляла, що розпочала розслідування за фактом евентуальної ​​диверсії після пошкодження оптоволоконного кабелю зв'язку між Швецією та Латвією у Балтійському морі.

Останніми місяцями у Балтійському морі неодноразово скоювалися пошкодження важливих телекомунікаційних та енергетичних кабелів. Низка експертів і політиків вбачають у цьому атаки, організовані за дорученням Росії та вчинені за допомогою «тіньового флоту» РФ.