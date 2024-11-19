Телефонні збитки

В постіндустріальному суспільстві забагато інформації і присутні проблеми з комунікацією (перевірено Шольцем), а тут ще зима на носі і інаугурація Трампа. Огляд подій тижня в Україні.

Дозвіл тижня

В неділю ввечері через пень-колоду ще якось сприймається інформація про те, що тиждень почнеться з відключень світла. Повідомлення про дозвіл західними партнерами використовувати їхню далекобійну зброю для ураження об’єктів на території держави-окупанта не заходило. Американці і європейці так довго і непереконливо гнирали про «можливість ІІІ Світової війни» і «ескалацію», що цей набір звуків набрид майже так само як марення кремлівського паяца про «червоні лінії», перехід через які матиме дуже страшні наслідки. По неосяжних просторах РФ прильоти з України вже були і в Кремлі це проковтнули. Тепер доведеться ковтати більше і частіше.

Офіційні особи про довгоочікуваний дозвіл на вирівнювання російського ландшафту поки що не дуже балакучі. Хоча, ні – в Європі найголосніше бідкався про ATACMS над берізками Нечорнозем’я словацький прем’єр Фіцо, за океаном про щось апокаліптичне голосив президент Венесуели Мадуро. Ці організми мають партитури і відкривають вербальні апарати, коли з Москви приходить сигнал і матеріальний стимул. З часів академіка Павлова піддослідні песики сильно змінилися візуально.

З неофіційної інформації стриманим песимізмом відзначилися в The Economist: «Це рішення не змінить долю України на передовій, яка кардинально слабшає, хоча підніме моральний дух і зміцнить позиції країни перед переговорами, які Дональд Трамп вестиме після 20 січня».

Зв'язок тижня

Ото не подзвонив в 1453 році Папа Римський Микола V до турецького султана Мехмеда ІІ і османи розстріляли з мортир Константинополь та припинили існування Візантії. А зателефонував би понтифік до «батька завоювань», поговорили б про емпатію та вічні цінності, і турки би вступилися від Царгороду. Якщо такий абсурд крутився в голові Олафа Шольца, то можна зрозуміти чого канцлер ФРН дзвонив до президента РФ.

На виході з тієї бесіди (якщо вірити кремлівській прес-службі) Шольц отримав звинувачення в «деградації стосунків» між двома країнами і вже традиційно російське – мирні переговори будуть вестися з врахуванням «нових територіальних реалій». Нічого нового, але президент РФ може поставити собі в плюс, що лідер найпотужнішої держави Євросоюзі сам шукає діалогу, а це завдяки пропаганді можна легко витлумачити і росіянам, і європейцям, як переляк від потуги, якою керують в Кремлі.

Була ще одна версія про причину канцлерського дзвінка – Шольц з кимсь невідомим грав в карти «на бажання», програв і мусив набратися встиду. Гіпотеза цікава проте вона розвалилася, коли прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав телефонну патологію Шольца: «Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не згодні». Крім того, канадець вирахував коли закінчиться війна, на його думку «це може статися найближчими місяцями».

Плани тижня

Любов президента Зеленського до різноманітних планів вже всім відома. З «планом перемоги» Верховний головнокомандувач познайомив народних депутатів, а потім лідерів Євросоюзу. Тепер до експлуатації готовий «план стійкості». Про його існування вперше стало відомо зі сторінок The Times, де було сказано, що це план підвищення стійкості до зовнішніх впливів, про те, як Україна визначатиме пріоритети інвестицій у промисловість і як функціонуватиме енергетичний сектор в умовах зими на фоні російських атак по інфраструктурі. Окремо у виданні згадували природні ресурси, які пропонується відкрити для американських компаній, що дало можливість всім зацікавленим в черговий раз почати ґвалт про «зраду» і «торгівлю вітчизню».

В тисячний день повномасштабного вторгнення Зеленський знову в Верховній Раді представить список намірів. Станеться то у рамках щорічного послання президента України до парламенту та українського народу, і наразі відомо лише те про що писали в The Times - план складається із 10 пунктів і стосуватиметься, зокрема, безпеки, енергетики, зброї українського виробництва та співпраці з партнерами.

Арештанти тижня

Можливо для того, щоб стимулювати порядних уркаганів міняти тюремні нари на фронтовий бліндаж, українські суди сплавляють за грати настільки токсичних персонажів, що перебувати з ними під одним дахом нема сили. До плеяди відомих «сидунів» тепер долучився народний депутат Євгеній Шевченко. З підозрою у державній зраді вигнаний свого часу з лав «Слуг народу» сидітиме до 11 січня наступного року.

Шевченка звинувачують у державній зраді, хоча в минулому році шеф ГУР Кирило Буданов поминався про ефективне виконання деяких завдань поставлених нардепові його відомством. Тоді малося на увазі комунікації з президентом Білорусі, а тепер ефективного виконавця доручень ГУР звинувачують в державній зраді.

Сам затриманий тим особливо не переймається і вже написав до громадянина, який має вже відносно поважний досвід перебування у пенітенціарному закладі: «Саша Дубінський! Готуйся мене зустрічати, доведеться тепер разом посидіти в СІЗО, політика вона така».