998-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:50 В російському Іжевську в ніч на неділю безпілотник атакував заводський цех "Купол", який виготовляє безпілотники для Міноборони РФ.

16:15 Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про проведення важливих переговорів у Варшаві щодо війни в Україні. Міністр зазначив, що, крім очільників МЗС Франції та Німеччини, на зустріч у форматі Веймарський трикутник плюс також запрошені представники інших важливих європейських країн, міністр закордонних справ України та нова високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

15:40 За минулий тиждень, з 11 по 17 листопада, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1117 російських атак (позаминулого тижня – 1163), при цьому знищено 11990 російських військових (позаминулого – 9800): у середньому 10,7 за атаку (позаминулого – 8,4).

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 247 (було 220) та на колишньому Новопавлівському (нині Курахівський та Времівський) напрямку – 379 (позаминулого тижня було 413).

14:55 Російська армія атакували енергетичну інфраструктуру в Одеській області, загинули двоє енергетиків. В Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі.

13:55 Пілоти літаків F-16, які були передані Україні країнами-партнерами, збили близько 10 повітряних цілей, випущених російськими окупантами по Україні в неділю, повідомив президент України Володимир Зеленський.

12:40 Вночі (із 20:00) російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed». Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника – 120 ракет та 90 БпЛА.

По типах:

- 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 “Циркон”;

- 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

- 101 крилатої ракети Х-101, "Калібр";

- 1 балістичної ракети "Іскандер-М";

- 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

- 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

До повітряного нападу противник залучив 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальника Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувача Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі – носії крилатих ракет.

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12:00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей – 102 ракет та 42 БпЛА:

- 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 “Циркон” (100%);

- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (88%);

- 85 крилатих ракет Х-101, "Калібр" (84%);

- 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П (100%);

- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (100%);

- 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ) (47%).

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік росії та тимчасово окупованої території (разом 94%).

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України – у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

За минулі сім днів було збито 263 із 535 запущених по Україні БПЛА, ще 255 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 97%).

12:10 Превентивні обмеження електроенергії скасовано, повідомило НЕК "Укренерго". Внаслідок ударів були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах, тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, у Волинській та Рівненській областях.

11:30 Внаслідок російського обстрілу депо на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників, ще троє поранено, повідомили в Укрзалізниці.

10:20 Зранку росіяни атакували Львівську область крилатими ракетами, через падіння уламків у Червоноградському (Шептицькому) районі загинула 66-річна жінка, що на момент атаки перебувала в автомобілі, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Ще двоє чоловіків поранені. Пошкоджена магістральна труба теплопостачання, без тепла тимчасово залишилися 6 тисяч осіб. Внаслідок атаки загорілися 12 гаражів.

10:15 За ніч і ранок російські війська вдарили по Україні, застосувавши дрони різних типів, зокрема шахеди, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали" – загалом російські окупанти запустили близько 120 ракет і 90 дронів, повідомив президент Володимир Зеленський. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей.

10:10 Росія у неділю, 17 листопада, здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: це відповідь російського диктатора Путіна тим, хто телефонував і відвідував його, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

10:05 Росіяни здійснили масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України: атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає, серйозно пошкоджено обладнання станцій, повідомили в ДТЕК. Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 190 разів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

273,6% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

109,7% бойових броньованих машин (з них 1,5% за минулий тиждень),

488,7% автомобільної техніки (з них 8,7% за минулий тиждень),

667,2% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

112,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

71,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Російські війська вранці атакували Дніпро, постраждала одна людина, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.В результаті атаки пошкоджено багатоповерхівку, навчальний заклад, автомобіль.

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 133 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, 75 авіаударів, скинувши 112 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4,5 тисячі обстрілів, з них 88 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Мазенівка, Есмань, Новеньке, Вовчанськ, Берестове, Борівська Андріївка, Новокругляківка, Шийківка, Борова, Іванівка, Дронівка, Кремінна, Хромівка, Новомаркове, Іванопілля, Костянтинівка, Світлодарськ, Петрівка, Суха Балка, Рівне, Мирноград, Сухий Яр, Кринича, Новий Труд, Ганнівка, Велика Новосілка, Темирівка, Андріївка, Ольгівка. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще один важливий об'єкт противника. За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стрілеча. На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Кругляківки та Загризового. Противник активно застосовував авіацію на напрямку. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Макіївки, Чернещини, Твердохлібового та Тернів. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Крутий Яр, Петрівка, Новоолексіївка та Пустинка. Більшість атак противник спрямував на Промінь. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя. На Придніпровському напрямку наші війська успішно відбили чотири атаки противника. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1640 осіб. Також українські воїни знищили 12 танків, 27 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 60 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 85 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:30 Внаслідок російської атаки по Запоріжжю постраждали двоє людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Російські війська тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі області.

09:25 У Вінницькій області є відключення світла, від російських ударів постраждала критична інфраструктура, без жертв, повідомили в обласній військовій адміністрації.

09:20 Волинська область під час повітряної тривоги вранці в неділю зазнала влучень, повідомили в обласній військовій адміністрації, постраждала енергетична інфраструктура, без жертв і постраждалих.

09:15 У Червоноградському (Шептицькому) районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

09:10 Падіння уламків ракет та БПЛА без руйнувань і постраждалих зафіксовано в трьох районах Києва, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Зокрема в Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо". Попередньо руйнувань і постраждалих немає.

У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо БПЛА на відкритій місцевості. Також на даху недобудови зафіксовано падіння уламків БПЛА.

У Дніпровському районі, на Русанівці, уламки БПЛА впали на зелену зону парку і, ймовірно, у водойму.

09:05 Російські війська вранці атакували цивільну інфраструктуру Миколаєва, зокрема житловий сектор, внаслідок чого загинуло двоє людей і шестеро постраждали, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

08:55 Внаслідок російської атаки в деяких районах Одеси не працює електропостачання, а також весь електротранспорт міста, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

08:50 Через масовану атаку росіян по енергетичних об'єктах в Україні запроваджуються аварійні відключення електроенергії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Станом на 06:00 в Чорному морі 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

06:40 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські безпілотники продовжують відігравати вирішальну роль у стримуванні російського механізованого маневру і не дають російським військам повною мірою використати наявні в Україні обмеження в живій силі.

• Зеленський наголосив, що Україна повинна вступати в будь-які майбутні переговори з позиції сили, оскільки президент Росії Путін не зацікавлений у врегулюванні шляхом переговорів (незалежно від переговорної платформи чи посередника), які призведуть до чогось меншого, ніж капітуляція України.

• Російські війська вдосконалюють свої пакети дальнобійних ударів, включаючи в них безпілотники-приманки "шахед" і безпілотники "шахед" з термобаричними боєголовками, які, ймовірно, заплутають і виснажать українську протиповітряну оборону і збільшать шкоду від далекобійних ударів.

• Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав північнокорейським оборонним промисловим підприємствам розпочати серійне виробництво ймовірних тактичних ударних безпілотників – приклад того, як посилення російсько-північнокорейської військової співпраці дозволяє Північній Кореї винести уроки з війни Росії в Україні.

• За повідомленнями, російське військове командування заарештувало і відсторонило кількох командирів 3-ої загальновійськової армії Росії після неточних повідомлень про нібито просування російських військ під Білогорівкою і неодноразових обурень з боку російської спільноти мілблогерів.

• Російське опозиційне видання «Медіазона» повідомило, що центральний банк Росії нещодавно видав значно більше відстрочок по кредитах (кредитних канікул) для російських військовослужбовців. Це вказує на те, що темпи набору в російську армію, можливо, зросли.

06:35 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: