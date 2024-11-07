988-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 Вночі (з 21:00) росіяни завдали удару 106-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф, ТОТ Криму. Станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях. 25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

11:15 Внаслідок удару російських БПЛА по енергооб’єкту на Житомирщині – були частково знеструмлені Житомирська і Рівненська області.

11:10 Станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 4,1% нижчим, ніж вчора, повідомили в Укренерго. Причина – встановлення сонячної погоди у більшості регіонів України, окрім північно-східних областей, та висока ефективність роботи побутових СЕС. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на тому ж рівні, що й попереднього дня.

10:10 Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками, уламками пошкоджено фасад і шиби 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід, постраждав один мешканець, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

10:05 Російська армія вночі знову здійснила чергову масовану атаку ударними безпілотниками на Київ, сили української ППО на підступах до міста знешкодили понад 30 ворожих дронів, повідомила Київська міська військова адміністрація. На столицю ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами, атака відбувалася хвилями, за різними напрямками та на різних висотах. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Внаслідок атаки російських ударних безпілотників у шести районах міста зафіксовано падіння уламків, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Відомо про двох постраждалих.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

269,9% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

107,3% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

473,5% автомобільної техніки (з них 6,2% за минулий тиждень),

655,4% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

111,8% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

70,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 64 авіаудари, скинувши 146 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 83 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Малі Проходи, Липці, Борівська Андріївка, Загризове, Новоплатонівка, Терни, Ямполівка, Лиман, Міньківка, Привілля, Никонорівка, Щербинівка, Торецьк, Дружба, Часів Яр, Даченське, Дачне, Сухі Яли, Урожайне, Кам’янське та Новодарівка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали семи ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління та артилерійську систему. На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці. Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. За уточненою інформацією, ворог атакував десять разів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Торського, Тернів та Діброви на Лиманському напрямку. Українські захисники відбили чотири спроби потіснити їх з оборонних рубежів поблизу Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Часів Яр та Кліщіївка, на Краматорському напрямку, за добу відбулося два боєзіткнення. За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували чотири рази неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 ворожих штурмових дій в районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки. На Курахівському напрямку минулої доби 93 рази були атаковані українські позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка. Наші захисники відбили шість штурмів окупантів поблизу населених пунктів Трудове та Максимівка, що на Времівському напрямку. Невдачею для загарбників обернулась спроба атаки на наші позиції в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку. Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також наші воїни знешкодили 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 78 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки.

09:40 Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з Дональдом Трампом:

«Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою – цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу. Ми домовилися підтримувати тісний діалог».

09:35 Дональд Трамп прийняв пропозицію президента Джо Байдена зустрітися в Білому домі, щоб обговорити питання передачі влади.

09:30 Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, вони, серед іншого, підняли питання розгортання військ КНДР у Росії для допомоги у війні проти України.

09:25 Глава КНР Сі Цзіньпін привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США.

09:20 У Німеччині розпався коаліційний уряд: міністри від ліберальної Вільної демократичної партії Німеччини виходять зі складу правлячої «світлофорної коаліції» соціал-демократів, лібералів та «зелених». Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який представляє «зелених», підтвердив, що його партія наразі залишається частиною уряду Олафа Шольца, і пов'язав розпад коаліції зокрема й із питанням надання допомоги Україні та небажанням колишнього голови мінфіну Крістіана Лінднера передбачити у бюджеті на 2025 рік більше коштів на підтримку Києва.

09:15 Адміністрація президента США Джо Байдена планує до дня інавгурації Дональда Трампа – 20 січня 2025 року – використати весь залишок (понад 6 мільярдів доларів) коштів, виділених на військову допомогу Україні, пише Politico.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, вчора українські війська вперше завдали удару по російській військово-морській базі в Каспійську (Республіка Дагестан), пошкодивши кілька ракетних кораблів Каспійської морської флотилії Росії.

• Українська влада повідомила, що російські війська стратили щонайменше 109 українських військовополонених з початку повномасштабного вторгнення на тлі нових повідомлень про страти українських військовополонених.

• Відомий командир російської бригади і чиновник зазначив, що російське командування і цивільне керівництво чітко розглядає російських військових-добровольців як витратний ресурс, що підтверджується високим рівнем втрат по всій лінії фронту.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: