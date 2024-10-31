Амбасадор Німеччини полишив Іран після страти громадянина ФРН.

В Європейській Унії обговорюють можливість додаткових санкцій проти Ірану.

 

                    Джамшид Шармахд

 

Амбасадор Німеччини в Ірані Маркус Потцель (Markus Potzel) був відкликаний до Берліна «для консультацій» і полишив Тегеран після страти громадянина ФРН та Ірану Джамшида Шармахда. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на представника міністерства закордонних справ Німеччини.

 

Скільки саме керівника німецького дипломатичного представництва не буде в Ірані, наразі невідомо. При цьому, йдеться в повідомленні, Тегеран знав, що йому варто очікувати штрафних заходів у відповідь «в найближчому майбутньому» в разі страти Шармахда. «Очевидно також, що для відносин між Євроунією та Іраном насуваються серйозні наслідки», – стверджує представник МЗС Німеччини. Він додав, що у Європейській Унії «обговорять питання санкцій» проти іранського режиму.

 

Раніше міністерка закордонних справ ФРН Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) також засудила страту Джамшида Шармахда і погрожувала Тегерану «поважними наслідками». За її словами, «Іран неодноразово відвідували команди високого рівня для врегулювання питання».

 

Іранця Джамшида Шармахда, який мав також громадянство Німеччини, стратили в ув'язненні. Про це у понеділок, 28 жовтня, повідомив офіційний портал іранської юстиції Misan. За словами родичів Шармахда, протягом кількох останніх років він мешкав у США, але був викрадений співробітниками іранської спецслужби під час пересадки у Дубаї у 2020 році. Тегеран вважав його лідером опозиційного угруповання «Тондар», визнаного в Ірані терористичною організацією.

31.10.2024

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