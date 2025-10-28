Понад 50 подій і більш ніж 100 учасників: у Львові відбудеться "Земля поетів".

У суботу та неділю, 8-9 листопада, у Львові відбудеться Другий міжнародний поетичний фестиваль «Земля Поетів». Організатори зібрали 10 причин, чому цієї осені варто відвідати найбільший поетичний фестиваль в Україні.

«Земля Поетів» - найбільший поетичний фестиваль в Україні.

«Земля Поетів 2025» відбуватиметься вдруге. Це найбільший поетичний фестиваль в Україні. Цього року він збере 100 учасників: поети, музиканти, актори, режисери, філософи, блогери, лідери думок... За два дні відбудеться понад 50 подій - у чотирьох літературних локаціях, розташованих поруч: «Шевченко», «Франко», «Леся» і «Стус». Поетичні читання, літературні дискусії, концерти і театральні вистави, - тут кожен знайде події для себе.

Обличчя сучасної української поезії.

Серед знаних поетів, яких можна буде побачити, почути наживо, взяти автограф чи сфотографуватися на «Землі Поетів 2025», – Сергій Жадан, Юрій Іздрик, Катерина Калитко, Артур Дронь, Наталка Білоцерківець, Мар’яна Савка, Людмила Таран, Галина Крук, Юлія «Тайра» Паєвська, Іван Андрусяк, Дмитро Лазуткін, Сергій Пантюк, Сергій Мартинюк, Марина Пономаренко, Єлизавета Жарікова та багато інших.

Концерти топ-виконавців.

Цьогорічний фестиваль має потужну музичну складову. У вечірній програмі – великі сольні концерти гуртів «Жадан і Собаки», «Vivienne Mort», Іздрика та «Мертвого півня», а також Марії Бурмаки. А серед зіркових гостей «Землі Поетів» - музиканти Віктор Морозов, Анжеліка Рудницька, Зіновій Карач, Юрій Йосифович, знані блогери Дарʼя Астафʼєва, Андрій Шимановський, Віталій Гордієнко та ін.

Театральні формати.

Вперше на «Землі Поетів» окремими подіями будуть представлені театральні постановки за участі Ростислава Держипільського, Романа Ясіновського, Римми Зюбіної. Зокрема, відбудеться перформанс «Ціна світла» від Театру Курбаса на вірші американської поетки Аманди Ґорман. А також - дві вистави: «Дощ падає, діти ростуть» (за віршами Артура Дроня та Олега Каданова) і «Любов варта всього» (імерсивна вистава-перформенс).

«Пам’ятати усіх. Повернення імен на Землю Поетів».

Головне гасло фестивалю незмінне – «Поети творять націю». Утім, цьогоріч центральний концепт події закрутиться довкола теми «Пам’ятати усіх. Повернення імен на Землю Поетів». На подіях пригадуватимуть авторів різних течій епохи між двома світовими війнами – галицьких модерністів, січових стрільців, поетів Празької школи, а також поетів-емігрантів. Мета – актуалізувати імена, які зараз рідко звучать, але є важливими для сучасності. «А ще нам треба перепрочитати Юрія Покальчука, Ігоря Римарука, Олега Лишегу, Ірину Калинець, Назара Гончара, Аттилу Могильного, Миколу Холодного та багатьох інших важливих для нашої культури поетів. Окрема подія буде присвячена Ігорю Калинцеві, який ще торік читав свої вірші на «Землі Поетів», а нещодавно пішов у засвіти», – зауважує засновниця і програмна директорка фестивалю «Земля Поетів», поетка та видавчиня Мар’яна Савка.

Іноземні гості.

Родзинкою міжнародної програми фестивалю стане «Кафе «Європа» – відомий у світі майданчик для інтелектуальних розмов. Тут будуть зустрічі з легендою польської літератури Ришардом Криніцьким та знаменитою американською поеткою Каролін Форше, з Кшиштофом Чижевським (Польща), Крісом Мерілом (США), Володимиром Єрмоленком, Максимом Буткевичем, Мирославом Мариновичем та іншими іноземними й українськими поетами і філософами.

Голоси «Землі Поетів».

Цьогорічна аудіальна програма фестивалю знову матиме окрему локацію з інсталяцією у залі «Леся» і втілиться у звуковому літописі української свободи. Новий альбом від застосунку LitCom «Голоси. Свідчення» об’єднує поетичні записи, зроблені під час віхових моментів нашої історії — від унікального звучання голосу Євгена Маланюка в еміграції до пророчого Дмитра Павличка перед розстрілами на Майдані.

У різних аудіотреках звучать Крим 2014, майже окупований Маріуполь, Євромайдани Харкова й Кіровограда, Мовний Майдан, Помаранчева революція, перепоховання Василя Стуса й Занківчанківські вечори — голосами Сергія Жадана, Артема Полежаки, Атени Пашко й навіть Ліни Костенко з 90-х та ін.

Збір на «Хартію».

У ході дводенного фестивалю «Земля Поетів 2025» відбуватиметься збір для 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», у лавах якого служать поети-учасники фестивалю Сергій Жадан і Юлія «Тайра» Паєвська. Мета збору — 500 000 гривень. Ведучим аукціонів на фестивалі буде харизматичний Олександр «Колмен» Сердюк.

Хто має право на безкоштовний вхід?

Безкоштовний вхід на фестиваль діятиме для військовослужбовців, пенсіонерів і дітей до 12 років (включно).

Безкоштовний трансфер для гостей.

Традиційно від Порохової Вежі (зі сторони вулиці В. Винниченка) до !FESTrepublic буде організовано безкоштовний трансфер. 8 і 9 листопада мікроавтобус курсуватиме кожні пів години від 11:00 до 20:00.

ПРОГРАМА фестивалю:

ВІДЕО фестивалю:

Квитки на «Земля Поетів» доступні онлайн:

