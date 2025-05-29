Львів'янки Мар'яна Савка та Леся Вовк здобули премію "Жінка України 2025".

 

28 травня у стінах Національного музею історії України у Другій світовій війні відбулася урочиста церемонія нагородження лауреаток премії "Жінка України 2025". У двох номінаціях перемогу здобули львів’янки.

 

Письменниця Мар’яна Савка здобула національну премію у номінації "Культура", а директорка Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти Леся Вовк – "Здоров’я і медицина".

 

"Я дякую вам, дорогі мої, за всі ваші голоси. Всі номінантки були фантастичні. Тому я би не сумувала, якби не отримала. Але дуже вдячна, що отримала цю важкеньку статуетку, та ще і з рук Миколи Скиби (а він один із наших викладачів у Бізнес-школі УКУ). Було багато номінацій, і номіновані справді дуже і дуже круті жінки, тож серце раділо за кожну", – зазначила Мар’яна Савка.

 

 

Мар’яна Савка – українська письменниця, поетка, музикантка, культурна лідерка. Засновниця і головна редакторка "Видавництва Старого Лева". Авторка понад 20 книжок і 50 пісень, лідерка гурту "Тріо Мар’яничі". У 2023 році у Львові представила авторський мюзикл "Пиши листи до Миколая" – написала лібрето і музику, зіграла одну з головних ролей. Постановку побачили понад 4 тисячі глядачів. Засновниця та програмна директорка фестивалів "Земля поетів" і BestsellerFest. Співпрацює зі співаком Зіновієм Карачем, створюючи поетично-музичні перформанси. Членкиня Українського ПЕН. У 2024 році – в короткому списку Шевченківської премії. Активна волонтерка: підтримує військові підрозділи, організовує збори, купує автівки та спорядження для захисників України.

 

Переможницею у номінації "Здоров’я і медицина" стала директорка Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти Леся Вовк.

 

 

"Ця нагорода – не лише про мене. Вона про команду, яка вірить у спільну справу, про медсестринство України, яке щодня з відданістю стоїть на передовій турботи про життя та здоров’я людей, про фахову передвищу освіту. Про родину, яка тримає, коли важко. Про коліжанок, які кричать "Ти зможеш! " навіть тоді, коли сама в це не віриш. Дякую всім, хто поруч. Тим, хто підтримує, надихає, вчить і просто вірить. Це велика честь – бути почутою, поміченою і визнаною серед таких неймовірних жінок. Дякую організаторам, експертам, дякую всім, хто віддав свій голос за мене. Дякую вам — за це світло, яке ви мені сьогодні подарували", – поділилася Леся Вовк.

 

Леся Вовк – директорка Львівського фахового медичного коледжу післядипломної освіти, яка трансформує систему підготовки медичних кадрів в Україні. Новаторка та візіонерка, що наполегливо розбудовує сучасну модель практично орієнтованої, безперервної освіти для медсестер і медбратів.

 

За її ініціативи створено симуляційний центр MedLeV та навчальну аптеку Lege Artis, відкрито унікальні цикли спеціалізацій: "асистент ерготерапевта", "оптометрія", "сестра медична в дитячій психіатрії", "догляд за лежачим пацієнтом вдома" та інші – відповідь на виклики часу та потреби суспільства.

 

Співзасновниця "Осіннього медсестринського форуму у Львові", що став національною платформою для розвитку професійної спільноти. Авторка освітніх проєктів з UNICEF, учасниця робочих груп МОЗ і МОН, лекторка міжнародних форумів.

 

Її команда готує не просто медичних фахівців, а відповідальних лідерів змін, здатних працювати за найвищими стандартами й людяністю. Веде волонтерську діяльність, зміцнюючи матеріальну базу коледжу й підтримуючи фахову спільноту.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Національна премія "Жінка України" була заснована у 2016 році президенткою холдингу EdiMedia Україна Інною Гелетюк, з метою визнання та підтримки жінок, які змінюють нашу країну та світ.

 

Від початку премія здобула довіру суспільства та лідерів думок завдяки своїй незаангажованості та прозорості процесу відбору.

 

У 2025 році премія виходить на новий рівень – було створено Кураторську раду, яка допомагає формувати візію розвитку премії та розширює її вплив, в тому числі міжнародний.

 

Загалом було 17 номінацій, які відзначають внесок українок у захист країни, бізнес, науку, культуру, благодійність, розвиток суспільства та інші сфери.

29.05.2025

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