980-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:40 Президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв’ю з представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, що обіцяні під час саміту НАТО системи протиповітряної оборони досі не надійшли в Україну у повному обсязі:

«Коли країни НАТО сказали, що на сьогодні ми не готові бачити Україну в НАТО через війну (це було, наприклад, перед Вашингтонським самітом) і не готові зробити більш рішучі кроки у цьому напрямку, але готові надати вам шість-сім дуже конкретних систем, які захистять ваше небо, то хоч це й не порівнювані речі, але під час війни кажеш: так, звичайно. Ми не будемо гучно порушувати цю тему. Нам справді потрібно зберегти єдність. Ми вдячні за вашу допомогу. І, звісно, ці системи дуже важливі. І для нас є ризиком втратити таку можливість, коли її пропонують партнери... Ми вирішили, що ці системи поставлять до початку навчального року в Україні, який цього року стартував... 2 вересня, але на сьогодні ми не отримали цієї кількості».

15:10 Міністерство оборони України кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7,62х 51мм НАТО. Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах або ж на легкоброньовану техніку. Кулемет має низку технологічних переваг у порівнянні зі схожим за класом російським ротним єдиним кулеметом «Печеніг»: зокрема високий ресурс корпусу та ствола, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь, він має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби.

14:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• За повідомленням слідчого комітету Росії, генерал-майора Оглобліна заарештували й утримують в СІЗО за нібито отримання 10 мільйонів рублів хабаря від телекомунікаційної компанії як заохочення за отримання контрактів міністерства оборони Росії. Раніше Оглоблін був засуджений до чотирьох з половиною років позбавлення волі в лютому 2022 року за окремими звинуваченнями в розкраданні. Він був достроково звільнений після того, як дав свідчення проти свого колишнього начальника – заступника начальника генерального штабу і начальника головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадіма Шамаріна, який був затриманий у травні 2024 року. • Другий арешт Оглобліна демонструє, що російська влада продовжує з ентузіазмом висувати звинувачення в корупції проти чинних і колишніх посадовців оборонного відомства (призначених за часів колишнього міністра оборони Шойґу), навіть після винесення перших обвинувальних вироків. Метою російської влади майже напевно не є повне викорінення корупції, яка є фундаментальною для функціонування режиму: російська влада, ймовірно, прагне обмежити корупцію до більш керованих рівнів, які мають менш радикальний вплив на функціонування відомства.

14:20 Європейська комісія підтвердила, що Україна, готуючись до вступу в ЄС, виконала всі умови, визначені для набуття статусу кандидата у 2022 році, включаючи вимоги щодо прав національних меншин – попри те, що Угорщина вважає прогрес України недостатнім.

13:40 Запит України на ракети Tomahawk був однією зі секретних частин плану перемоги, підтвердив Президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, зазначивши, що "злив" цієї інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного

13:35 Контррозвідка СБУ затримала в Харкові місцевого 72-річного науковця-механіка, який на замовлення росіян розробляв креслення для вдосконалення дронів-камікадзе типу "шахед", зокрема працював над модернізацією двигунів і катапультних установок. Він дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного з російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Для зв'язку з російськими замовниками харків'янин використовував електронну пошту та месенджер. Свою співпрацю з окупантами чоловік маскував під підготовку наукових робіт у галузі БПЛА. Науковець залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни виїхав до РФ і влаштувався там у столичний технологічний інститут, у якому розробляє дрони для російських збройних сил.

12:00 Близько 3 тис. солдатів з КНДР привезли з Далекого Сходу до Курської області РФ та розмістили в казармах 28 жовтня, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною, пише Financial Times з посиланням на джерела в українській розвідці.

11:20 Міністерство оборони України скасувало необхідність військовослужбовцям звітувати за деяке майно, що видається їм, повідомив міністр Рустем Умєров:

"Робимо ще один крок у спрощенні звітності про майно для наших військових. Тепер тільки бронежилет і каска мають бути повернуті після служби. Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їхню здачу. Ці зміни вводимо наказом Міноборони. Вони повинні фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо. Продовжуємо працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність наших захисників".

11:10 Станом на 09:30 споживання електроенергії було на 3,7% вищим, ніж попереднього дня – у вівторок, 29 жовтня, повідомили в "Укренерго". Це пояснюється зміною погодних умов у більшості регіонів – хмарністю та, відповідно, зниженням ефективності роботи побутових СЕС. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на тому ж рівні, що й позавчора.

10:40 Україна змогла зменшити втрати серед військових своїх Збройних Сил на 30% завдяки використанню роботизованих комплексів у підрозділах, повідомило джерело у Генштабі. Невеликі роботизовані логістичні платформи майже повністю здійснюють логістику на відстані до 5 км. Це дозволяє забезпечувати українських військових їжею, боєприпасами, набоями, а також проводити евакуацію поранених.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

267,4% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

106,3% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

464,0% автомобільної техніки (з них 8,9% за минулий тиждень),

647,7% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

111,5% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

70,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 77 авіаударів, зокрема скинув 156 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4750 обстрілів, з них 148 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень близько 1400 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Марчихина Буда, Микільське, Нова Січ, Харків, Вовчанськ, Гоптівка, Надія, Лиман, Сіверськ, Різниківка, Никифорівка, Олександропіль, Мирноград, Ганнівка, Успенівка, Роздольне, Велика Новосілка, Новодарівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Олексієво-Дружківка, Сухі Яли, Білогір’я, Новоандріївка, Львове. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одинадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, знищено одну артилерійську систему та дві інші важливі цілі противника. На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка. Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували, у районі Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Торецька, та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові й наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр, Селидове та Вишневе. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Основні зусилля ворог прикладав у районах Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове. На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції чотири рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 29 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 2 засоби ППО, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 91 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:25 Вночі (з 20:00 29 жовтня) росіяни завдали удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині, також атакували 62 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ. Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Станом на 07:00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.

За минулі сім днів було збито 286 із 494 (58%) запущених по Україні БПЛА, ще 177 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 94%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні нема російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Темпи російського просування в Україні за останні тижні зросли, але залишаються повільними і відповідають радше позиційній війні, ніж швидким механізованим маневрам, що підкреслює, наскільки загалом застійними були російські наступальні дії після більш ніж двох з половиною років війни.

• Президент Росії Путін спробував використати щорічні російські навчання з ядерного стримування для подальшого проведення шаблонних інформаційних операцій з брязканням ядерною зброєю, що мало би на меті вплинути на прийняття рішень на Заході.

• Нещодавні російські соціологічні опитування свідчать про те, що внутрішня підтримка місцевих органів влади в Росії дещо знизилася за останній рік, найімовірніше, у відповідь на посилення криптомобілізаційних зусиль на регіональному рівні.

• Російські посадовці та мілблогери проводять інформаційні операції, які неправдиво зображують мирні та законні протести грузинської опозиції проти встановлення результатів парламентських виборів 26 жовтня як незаконний державний переворот, спонсорований Заходом та Україною. Грузинські протести були мирними і законними – далекими від російських заяв про незаконний державний переворот. Ці узгоджені зусилля Росії з безпідставної дискредитації грузинської прозахідної опозиції й громадянського суспільства є частиною загальної тактики Кремля, спрямованої на те, щоб представити законні й обґрунтовані вимоги прозахідних політичних сил на пострадянському просторі як нелегітимні та насильницькі.

• Нещодавно українські війська просунулися вперед у Торецьку, а російські війська – поблизу Куп'янська, Покровська, Курахового та на південний захід від Донецька.

• Міністерство оборони Росії продовжує покладатися на російських ув'язнених для заміни виснажених російських підрозділів на фронті.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: