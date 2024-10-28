Опозиційні соціал-демократи перемогли на парламентських виборах у Литві.

Проте більшості не набрала жодна з партій.

Переможцем другого туру парламентських виборів у Литві, який відбувся в неділю, 27 жовтня, стала опозиційна Соціал-демократична партія. Про це свідчить попередній список розподілу мандатів, опублікований на сайті Головної виборчої комісії (ГВК), повідомляє литовська газета Respublika.

Сейм Литви складається із 141 депутата. На 70 місць у багатомандатному окрузі за партійними списками претендували 14 партій та одна коаліція, в одномандатних округах за 71 мандат змагалися 699 претендентів.

Згідно з результатами виборів, соціал-демократи займуть 52 місця в Сеймі Литви, вони виграли у 32 з 37 одномандатних округів. В нинішньому парламенті вони диспонували лише 14 мандатами.

Загалом до Сейму проходять вісім партій. Нинішня правляча партія «Союз Батьківщини – Християнські демократи Литви» отримала 28 мандатів. Нагадаємо, що під час виборів чотири роки тому партія отримала 50 місць у Сеймі.

Нищівну поразку хадеків експерти пояснюють зростанням інфляції в країні, погіршенням громадських послуг і зростанням розриву між багатими та бідними. Лідер партії – міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс (Gabrielius Landsbergis) уже визнав поразку своєї політичної сили, привітав соціал-демократів з перемогою за заявив про свою демісію з посади голови партії.

Друга позиція – за партією «Зоря Неману», яка виборола 20 мандатів.

Четверте місце за кількістю отриманих мандатів зайняв союз «Демократи в ім'я Литви» – 14. Нині фракція в Сеймі має 16 місць.

Рух лібералів, який входить до нинішньої правлячої коаліції, у наступному Сеймі, за попередніми даними, матиме 12 мандатів. Стільки ж мандатів у лібералів і в нинішньому парламенті.

Союз селян та зелених Литви отримав 8 мандатів. Виборча акція поляків Литви Союз християнських сімей – три мандати.





За даними ГВК, електоральна фреквенція у другому турі становила 41,3% (під час першого туру – 52,06%).

Оскільки жодна з партій не набрала більшості в парламенті, то, згідно зі законодавством республіки, лідери виборів – соціал-демократи – мають сформувати правлячу коаліцію. Імовірні коаліційні партнери соціал-демократів — «Демократи в ім'я Литви», а також Союз селян та зелених.