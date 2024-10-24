На Стрийщині шукають прах гетьмана Івана Виговського.

На Стрийщині розпочали пошуки праху гетьмана Івана Виговського, точне місце захоронення якого на сьогодні достеменно невідомо.

У селі Руда Гніздичівської громади провели перше виїзне засідання координаційної ради для пошуків праху Гетьмана Івана Виговського. На місці об’єднались науковці, представники місцевої влади та члени пошукових організацій, - повідомляє Стрийська районна державна адміністрація.

Існує кілька версій щодо поховання легендарного гетьмана, але точне місце його захоронення на сьогодні достеменно невідомо.

"Пошук місця захоронення гетьмана Івана Виговського вважають чи не найбільшою інтригою історії України останнього століття. І у нинішньому часі основним завданням координаційної ради є не просто знайти прах Івана Виговського, а й відновити пам’ять про гетьмана української козацької держави, який страчений за участь у боротьбі за незалежність України", - роз'яснюють у Стрийській райдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше на засіданні ініціативної групи щодо запуску науково-дослідного проєкту культурної дипломатії "У пошуках праху Івана Виговського у Руді", яке відбулося у Стрийській районній військовій адміністрації, було прийняте рішення створити координаційну раду з питань його реалізації.

ДЛЯ ДОВІДКИ:



Іван Виговський (бл. 1608-1664) — український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави у Наддніпрянській Україні (1657-1659), Великий гетьман Руський (1658—1659).

Арештований поляками і козаками гетьмана Павла Тетері.

Страчений у ніч з 16 на 17 березня 1664 року поблизу села Вільховець.

У заповіті Іван Виговського, який був вперше оприлюднений Михайлом Грушевським, йдеться: «Тіло моє по християнському порядку землі віддати, котре має лежати в Скиті Великому, у склепі мурованім, в церкві Воздвиження Чесного Хреста. До того ж монастиря ігуменови і братії за відправування сорокоусту соборних парастасів за відпущення моїх гріхів записую дві тисячі золотих, щоби ся сума за чотири роки з містечка мойого Руда по п'ятсот золотих на кожний рік була віддана…»

"Скит Великий" - це з високою ймовірністю Юсиптицький монастир, заснування якого пов'язують із періодом Галицько-Волинського князівства. Проведені археологічні розкопки на поч. XXI ст. науково підтвердили, що цей монастир розташовувався два кілометри на південь від центру с. Йосиповичі (Юсиптичі) Стрийського району, нині урочище «Бучина».