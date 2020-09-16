Помер відомий львівський краєзнавець Олександр Шишка.

Відійшов у вічність український історик, відомий краєзнавець, директор Науково-технічної бібліотеки «Львівської Політехніки» (1993 - 2015 років) Олександр Шишка. Про це повідомив ректорат «Львівської Політехніки».

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«Розділяємо біль та скорботу рідних, близьких, колег, друзів талановитого керівника, дослідника, публіциста – авторству Олександра Володимировича належать книги «Ти славен, Львове», «Слідами листопадових боїв», двотомник «Наше місто Львів». Світлий спомин про цього непересічного чоловіка назавжди залишиться у серцях рідних, колег і всіх, хто знав, любив та шанував Олександра Володимировича», – йдеться у повідомленні.

Ректорат висловило співчуття з приводу смерті відомого львовознавця.

«Світлий спомин про цього непересічного чоловіка назавжди залишиться у серцях рідних, колег і всіх, хто знав, любив та шанував Олександра Володимировича», - зазначено у повідомленні.

Олександр Шишка народився у 1943 році у Жовкві на Львівщині. У 1967 році він закінчив радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту. Далі працював лаборантом, асистентом, старшим викладачем, заступником завідувача кафедри «Конструювання і виробництво радіоапаратури».

У 1993 році Олександра Шишку призначили директором Науково-технічної бібліотеки «Львівської політехніки», на посаді він працював до 2015 року. Провів реорганізацію фонду суспільно-політичної літератури у бібліотеці. Був ініціатором створення та редактором серії персональних покажчиків «Біобібліографія вчених Львівської політехніки», редагував щорічний зведений бібліографічний покажчик «Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка».

З 1999 року був членом науково-методичної бібліотечної комісії Міносвіти і науки України, очолював секцію інноваційних бібліотечних технологій. Підготував методичні рекомендації з впровадження комп’ютерних технологій у бібліотеках вищих навчальних закладів.

Олександр Шишка – відомий львівський краєзнавець, проводив дослідження в галузі історіографії Львова та викладав у краєзнавчому центрі «Паломник» Фонду св. Володимира. Йому належать декілька розділів програми курсів для професійних екскурсоводів, а саме – про фортифікації середньовічного Львова, про національні квартали міста, про бої на вулицях Львова під час визвольної війни 1918–1919 років тощо.

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Олександр Шишка є автором понад 80 публікацій у пресі та наукових виданнях в Україні. Зокрема, він – автор розділу «Некрополі Львова» в туристичному путівнику «Львів», двотомного посібника з львовознавства «Наше місто – Львів», а також трьох монографій та посібника з «Львовознавства» для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, співавтор тритомної «Історії Львова» та «Енциклопедії Львова». Також був одним із засновників та першим редактором часопису «Галицька брама».

Олександр Шишка був нагороджений знаком «Відмінник освіти України», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та «Львівської Політехніки», медаллю «15 років Української Армії».