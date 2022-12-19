«Укрзалізниця» запустила «Лижний експрес» до Славського.

 

На період зимових свят «Укрзалізниця» запускає «Лижний експрес», який курсуватиме із Києва до Славського. Потяг їздитиме щоденно з 30 грудня.

 

Як повідомила «Укрзалізниця», поїзд №745/746 відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 05:59, прибуватиме до Славського о 13:55.

 

Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07.

 

 

Потяг проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.

 

Квитки уже можна придбати на сайті залізниці. Вартість квитка із Києва до Славського у вагоні другого класу становить 728 грн, у вагоні першого класу – 1300 грн.
 

19.12.2022

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