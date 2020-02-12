У Славську отруїлися 14 туристів.



14 людей, які відпочивали в Славську на Львівщині, звернулися 11 лютого по медичну допомогу до лікарів із симптомами харчового отруєння. Про це повідомили в депатраменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Серед тих, хто звернувся по допомогу до медиків, – чотири дитини віком від 2 до 7 років. Усі вони харчувалися за місцем проживання, в готелі «Рандеву». Постраждалих госпіталізували у Сколівську центральну районну лікарню з діагнозом «харчове отруєння» у стані середнього ступеня важкості.

Як повідомила сьогодні вранці Суспільному головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, четверо людей написали заяви про відмову від лікування. У лікарні залишився один дорослий і четверо дітей із симптомами гострої кишкової інфекції.. Це мешканці Одеси, Херсонської області та Києва.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням), – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області розпочало санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху й обстеження закладу громадського харчування з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень, щоб встановити причини й умови виникнення захворювання.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, потужності закладу громадського харчування не зареєстровано в Державному реєстрі потужностей. Попередніх заходів державного нагляду (контролю) в цьому закладі громадського харчування працівники управління не проводили.