Не Славське, а Славсько, не Рудне, а Рудно: на Львівщині ініціюють перейменування двох селищ.

Комісія з питань розвитку місцевого самоврядування Львівської облради підтримала ініціативу місцевих рад щодо перейменування селищ Славське та Рудне на Славсько та Рудно відповідно. Наступним кроком рішення мають прийняти сесія Львівської облради та Верховна Рада.

 

Як повідомив на засіданні комісії директор Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України Ігор Соляр, відстоюючи назву Славсько, громада селища відмовляється від штучно нав’язаної форми Славське, що утвердилася за радянської влади, і повертає автентичну, історично поширену в Галичині модель назв.

 

«Щодо назви Рудно, то саме в такому графічному оформленні її фіксують Йосифінська (1785–1788 рр.) і Францисканська (1819–1820 рр.) метрики. Вважаючи відновлення історичної назви Рудно справедливим рішенням, спростовуємо аргументи про те, що начебто форми з кінцевим -о зросійщені чи рідковживані в українській мові», – цитує Ігоря Соляра пресслужба ЛОР.

 

За словами голови комісії Володимира Кирилича, відповідно до законодавства, наступними мають бути рішення Львівської облради та Верховної Ради України про перейменування селищ .

 

«Ми маємо всі необхідні документи, тому ініціюємо розгляд проєктів рішень про перейменування цих двох населених пунктів на сесії Львівської обласної ради», – прокоментував Володимир Кирилич.

18.08.2022

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